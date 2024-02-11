Опасность обрушения облицовки в столичном ЖК предотвратили спасатели
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
134Фото: скриншот с видео
Облицовка многоэтажки в Астане могла обрушиться на головы прохожих. Трагедию предотвратили столичные спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Поступило сообщение о том, что есть угроза падения наружного покрытия многоэтажного жилого дома. По прибытию спасателей установлено, что есть вероятность падения керомагнита наружной облицовки жилого комплекса между 12 и 13 этажами. Спасатели приняли решение спуститься с верхнего этажа комплекса через альпинистскую веревку и провели работу по демонтажу керомагнитов", — сообщили в МЧС.
Сотрудники ОСИ жилого комплекса поблагодарили спасателей за оперативную помощь.
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