  • 2 Марта, 18:03
  • BAIGENEWS

Опасное спасение трёхлетней девочки в многоэтажке Астаны попало на видео

Спасатели спустились к малышке по верёвке с девятого на пятый этаж.

Сегодня, 16:58
АВТОР
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кадр из видео МЧС Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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Фото: кадр из видео МЧС

К столичным спасателям обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала, что она вышла в подъезд, в это время дверь закрылась на щеколду, в квартире осталась взаперти ее трехлетняя доч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Инцидент произошел в одном из жилых домов по проспекту Туран.

"Спасатели прибыв к месту с помощью альпинистского снаряжения спустились с 9-го на 5-ый этаж, проникли через окно в квартиру и открыли дверь изнутри",— рассказали в МЧС, поделившись видео спасательной операции.

Малышка, увидев спасателей, обрадовалась, а мать поблагодарила.

Видео: МЧС РК

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