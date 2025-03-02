Опасное спасение трёхлетней девочки в многоэтажке Астаны попало на видео
Спасатели спустились к малышке по верёвке с девятого на пятый этаж.
Сегодня, 16:58
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Сегодня, 16:58Сегодня, 16:58
149Фото: кадр из видео МЧС
К столичным спасателям обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала, что она вышла в подъезд, в это время дверь закрылась на щеколду, в квартире осталась взаперти ее трехлетняя доч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошел в одном из жилых домов по проспекту Туран.
"Спасатели прибыв к месту с помощью альпинистского снаряжения спустились с 9-го на 5-ый этаж, проникли через окно в квартиру и открыли дверь изнутри",— рассказали в МЧС, поделившись видео спасательной операции.
Малышка, увидев спасателей, обрадовалась, а мать поблагодарила.
Видео: МЧС РК
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