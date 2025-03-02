К столичным спасателям обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала, что она вышла в подъезд, в это время дверь закрылась на щеколду, в квартире осталась взаперти ее трехлетняя доч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошел в одном из жилых домов по проспекту Туран.

"Спасатели прибыв к месту с помощью альпинистского снаряжения спустились с 9-го на 5-ый этаж, проникли через окно в квартиру и открыли дверь изнутри",— рассказали в МЧС, поделившись видео спасательной операции.

Малышка, увидев спасателей, обрадовалась, а мать поблагодарила.