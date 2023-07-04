Опасное дело: как ремонт дорог в Павлодаре оборачивается скандалами

Фото: Катерина Приходько

В Павлодаре ежегодно выделяют финансирование на ремонт асфальта в разных микрорайонах. Причем, касается он не только центральных улиц, но и второстепенных, внутриквартальных территорий, а последние пару лет стали укладывать твердое покрытие там, где его никогда не было. Между тем, без скандалов не обошлось, особенно последние три года. Корреспондент BaigeNews.kz проехался по улицам Павлодара и выяснил, какие очередные грандиозные планы у коммунальщиков на этот год, общая стоимость которых почти 6 миллиардов тенге.

В Павлодаре немало улиц частного сектора. Больше всего их в микрорайоне второй Павлодар, в Дачном, МДС, Горторг, естьи в центре города.

Несколько лет назад в акимате заявили, что сделают асфальт там, где его никогда не было. Начали довольно бодро, хотя без нареканий со стороны жителей не обошлось. Но большинство горожан рады пришедшей на их улицы цивилизации.

"Мы, можно сказать, всю жизнь ждали этот асфальт. В прошлом году с одной стороны что-то начали делать, но не доделали. Проехали грейдером, стало только хуже, дорога вся волнами пошла. В этом году вновь обещают заасфальтировать. Я даже схему видел, где будет ремонт. Уже заасфальтировали улицы, которые рядом, теперь и мы ждем своей очереди. Мы ждем обычный асфальт, как некое достижение", - говорит житель улицы Челябинская Сергей Трофимов.

В акимате города Павлодара сообщили, что в 2023 году на асфальтирование 55 улиц частного сектора выделили 1 миллиард 300 миллионов тенге. На сегодня полностью работу завершили на 24 улицах и 6 участках. При этом чиновники поставили задачу сделать твердое покрытие во всех переулках города, которые находятся в разных микрорайонах. Когда все закончат, останется еще 52 улицы, где нужно будет уложить асфальт, их общая протяженность почти 47 километров.

Между тем, ежегодно в Павлодаре ведут ремонт так называемых магистральных городских дорог. За последние годы обновили улицы фактически с одними из самых больших транспортных потоков, такие как Астана, Ломова, Толстого, Торайгырова, Сатпаева. Однако и тут не обходится без скандалов. В 2021 году затянули асфальтирование улицы Астана. Укладывать асфальт начали поздней осенью, причем не заметить это было невозможно, учитывая, что дорога в самом центре города. Тогда подрядчик объяснил проблему тем, что затянули поставку гранитных бордюров. Из сложившейся ситуации выйти удалось.

В 2022 году проблемным оказался ремонт улицы Катаева. Скандал вокруг этой темы не утихает до сих пор. Павлодарские коммунальщики платить за работу подрядчику отказались, указывая на то, что по заключениям экспертов асфальт постелили с нарушением норм. Подали в суд и добились того, чтобы фирму признали недобросовестной.

В 2023 году в городе запланирован средний ремонт 9 улиц, протяженностью более 21 километра на общую сумму 2 миллиарда тенге. По информации акимата, в списке Баяна батыра, Малая объездная, Теплова, Камзина, Ворушина, Нуркина, Гагарина, Щедрина, Жибек Жолы.

К работе, еще толком и не приступили, проводят конкурсные процедуры, но и тут очередной скандал. В начале июня стало известно о задержании заместителя акима Павлодара. В официальном сообщении антикоррупционной службы указано, подозревают чиновника "в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог".

Где более спокойно проходят работы по асфальтированию, так это в павлодарских дворах. В этом году еще решили благоустроить и территории детских садов.

"В текущем году предусмотрены работы по ремонту асфальтового покрытия в 100 дворах и 43 детских садах. Выделенные бюджетные средства составляют 2,3 миллиарда тенге. Подрядной организацией выступает ТОО "Бонус Строй". Работы по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных территорий выполняются во дворах, где в текущем году предусмотрена установка новых детских игровых площадок. Перед выполнением работы согласовываются с инициативной группой жильцов жилых домов, старшими по дому или представителями КСК, ОСИ", - сообщили в акимате города Павлодара.

Еще одним направлением в асфальтировании в этом году выбрали тротуары. В Павлодаре многие пешеходные зоны сегодня выложены брусчаткой. По информации городского акимата, сделать твердое покрытие, местами уложив асфальт, решили на 17 участках. На эти цели из бюджета направили 331 миллион тенге.

Фото: Катерина Приходько.