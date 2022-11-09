Опасная вакансия: как не попасть на удочку наркокураторов, рассказал полицейский

Фото: zhaikpress.kz

На пугающую ситуацию с распространением и растущем потреблении синтетических наркотиков обращал внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Так называемые закладчики должны быть строго наказаны и действовать нужно незамедлительно, отмечал Глава государства. Ведь за последние три года объём изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Наркозависимые страдают сами, подсаживают других, а в последствии попробовавшие раз "мефедрон" или "скорость" становятся недееспособными, некоторые из них – умирают. Это ничто другое, как угроза здоровью всей нации. Что толкает молодых парней и многодетных матерей работать закладчиками, и как полиция настаивает на расширении списка опасных веществ, корреспонденту BaigeNews.kz рассказал старший оперуполномоченный по особо важными делам Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Мангистауской области подполковник полиции Камиль Будайчиев.

Фото ДП Мангистауской области

- Президент в своем Послании отмечал, что синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Расскажите, сколько наркоправонарушений зарегистрировано в Мангистау за последние 10 месяцев?

- Если раньше мы сталкивались с героином, опием, то сейчас для нас появилась другая, более сложная проблема – это синтетические наркотики. Бороться с синтетикой непросто, потому что наркотики стали продавать через интернет. За последние 10 месяцев в Мангистау зарегистрировано 377 наркоправонарушений, из них: сбыт наркотиков, хранение в особо крупном размере, контрабанда, культивирование наркосодержащих растений, пропаганда и реклама наркотиков, а также организация наркопритона. Кроме того, зафиксировано 328 уголовных наркопроступков, связанных с хранением наркотиков, без цели сбыта. Всего изъято из незаконного оборота свыше 250 килограммов различного вида наркотических средств.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

- Сейчас продавцы наркотиков используют бесконтактный метод. То есть, как вы сами отметили, синтетика продается через интернет. Очевидно, что для полиции это новый вызов. Как вы боретесь с распространением наркотиков в новых условиях?

- Наркодилеры используют разные площадки в интернете: различные сайты, часть из которых блокируются у нас в стране. Также используются телеграм-каналы. Отследить их крайне сложно, так как они закрывают, а потом открывают магазин по новому адресу. Их рекламируют посредством надписей на стенах. Наносят граффити c названием магазина, QR-коды. Далее человек попадает на канал, где указывается информация о наличии и вида товара. После чего так называемый покупатель совершает покупку – для конспирации используются исключительно онлайн-платежи, которые отследить практически невозможно. Усложняется всё и тем, что создатели онлайн-магазинов находятся далеко за границей. Но даже в таких условиях мы расследуем и наказываем – в наше поле зрения попадаются закладчики, кураторы, те, кто употребляют наркотики или хранит дома. Стоит отметить, что ведётся активная профилактическая работа в школах, колледжах университетах. Согласно статистике, в основном в наркобизнес вербуют молодых парней и девушек – они соглашаются на заманчивое предложение "работать курьером и зарабатывать в неделю до 200 тысяч тенге", не осознавая до конца, что за свою "работу" они могут лишиться свободы сроком на десять лет. На встречах с молодёжью мы показываем фото и видео материалы. Пытаемся донести до каждого – наркотики заставляют страдать тех, кто тебе дорог, делают тебя изгоем общества, а впоследствии тебя ждёт ничто иное, как долгая и мучительная смерть. Также нами проводится работа по удалению надписей, которые делают на стенах домов и зданий. Устраняем в городе "слепые зоны", устанавливая видеокамеры. Это делается, чтобы в городе не было возможности наносить граффити с рекламой интернет-магазинов.

КУРЬЕРЫ - ЗАКЛАДЧИКИ

- С распространением онлайн-магазинов, где продают наркотики в казахстанских городах, мы всё чаще читаем новости о поимке очередных закладчиков, они же кладмены. Как давно закладчики появились в Мангистау?

- Закладчики это одно из звеньев в цепи между организаторами онлайн-магазинов и конечным потребителем. За последние три-четыре года ситуация в регионе, как и по всей стране стала напряженная. Кладмены делают крупные и мелкие тайники с наркотиками. Чаще всего они прячут пакетики с "мефедроном" или "кристаллом" под деревьями, камнями, закапывают в земле под кустами, под лавочками и т.д. Нередко бывают случаи, когда заказчики – те, кто заплатил за "отраву", попадают в поле зрения простых прохожих. Они снимают их на видео, публично ругают и призывают одуматься. Общество уже знает, кто такие кладмены, понимают, почему люди могут внезапно ходить вокруг лавочек или под деревьями. Благодаря таким видеороликам, гражданской активности, мы находим и закладчиков, и тех, кто употребляет наркотики. Борьба с закладчиками – основная задача сотрудников управления наркоконтроля. За прошедшую неделю нами было поймано две пары-закладчиков. В ходе операции были задержаны 19-летняя девушка и ее 21-летний парень. С собой у них были пакет с "мефедроном" весом один килограмм. При обыске у них в квартире нашли еще 42 свёртка наркотического средства "скорость" весом 52 грамма. Аналогичный случай был зарегистрирован пару днями ранее, где в промышленной зоне такая же пара пыталась распространить по городу 49 свёртков с синтетическими наркотическими веществами "мефедрон" и "скорость", у которых в квартире изъято около двух килограммов "мефедрона". На сбор материалов и расследование уголовных дел, связанных с наркопреступностью, уходит много времени. Работать стало сложнее. Это связано с появлением интернета и социальных сетей. Поэтому на оперативно-разыскные и технические мероприятия уходит много времени. Но успех в любом случае бывает: мы до них добираемся, задерживаем. После чего материалы направляются в суд для оглашения приговора.

Фото ДП Мангистауской области

- Расскажите, как в Казахстане становятся закладчиками? Как людей вербуют в наркобизнес?

- Чаще всего в наркобизнес вербуют за счёт объявлений по поиску работы. Человек может искать работу водителя автобуса или продавца магазина одежды и натыкаться на объявление вакансии закладчика. Чтобы привлечь как можно больше людей, авторы пишут, что якобы им нужен курьер или консультант, устанавливают зарплату выше среднего, то есть привлекательную. Человек, находящийся в поисках высокооплачиваемой работы, откликается и дальше узнаёт подробности. Позже уже в личной переписке указывается гонорар за месяц либо сдельно. Там схема простая: чем больше ты закладок прячешь, тем больше ты зарабатываешь.

- Выходит, что заманивают и тех, кто сам в жизни ни разу не пробовал наркотики?

- Верно, это тоже своего рода преступный "маркетинг" в грязном бизнесе, как наркобизнес. Сначала ты работаешь курьером, делаешь абсолютно несложную работу, у тебя свободный график, стабильный и высокий заработок. А затем те же кураторы дают тебе бонусы – несколько грамм в подарок. Так, они помимо сотрудника приобретают клиента, с которого в дальнейшем будут высасывать деньги. Человек может пропустить момент, когда сам себе оглашает приговор – сначала тюремный, а затем уже смертельный.

- Можете ли вы описать примерный портрет наркокурьера?

- Мы не ведём такую статистику, да и в целом у закладчика нет определённого портрета. Фигурантами дел, связанных с наркопреступностью, могут быть, как и молодые ребята, так и взрослые лица. Например, в моей практике было, когда мы задержали многодетную мать. Ей было чуть больше 40 лет. Она рассказала, что растит детей без мужа, поэтому повелась на хорошие деньги. Конец этой истории грустный – женщина хотела заработать лёгкие деньги, но преступным путем, угодила за решетку, а детей она нарекла жить в детском доме, вдали от мамы и родного дома.

- Получается, в грязный бизнес приходят самые разные люди?

- Одни хотят заработать и неважно, каким путём, другие поддаются на давление со стороны кураторов, третьи – это сами наркозависимые.

По словам Камиля Будайчиева, те, кто держат наркобизнес, неплохо разбираются в психологии человека. Они собирают о своих клиентах и курьерах достаточно информации, чтобы в дальнейшим оказывать на них давление. Однако кураторы, не говорят, на какие риски идёт человек, покупающий и распространяющий "синтетику".

Фото ДП Мангистауской области

ПОДРОСТКИ В НАРКОБИЗНЕСЕ: КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ТРАГЕДИЮ

- Вы неоднократно упомянули, что в наркобизнес вербуют подростков. Расскажите, на что стоит обратить внимание родителей юных ребят?

- Как я уже говорил, мы систематически с управлением образования и здравоохранения региона проводим встречи с молодёжью. Лекция занимает ориентировочно час-полтора. Очевидно, что этого мало, поэтому часть ответственности возлагается на родителей, преподавателей и ювенальных полицейских, которые работают непосредственно в школах. Как правило, инспектора по делам совершеннолетних на местах проводят собрание с родителями, объясняют, на что стоит обращать внимание. У школьных полицейских больше возможностей и шансов предотвратить появление новых любителей "синтетики". Такая же повсеместная работа проводится психологами.

- Что вы можете посоветовать родителям подростков?

- Я убеждён, что фундамент в личности человека закладывает его семья. Должна быть всесторонняя поддержка, активное участие в воспитании со стороны обоих родителей. Лично по моему мнению, ребёнок должен быть постоянно чем-то увлечён: спорт, музыка, искусство. Должно быть совместное времяпровождение с семьёй – не должно быть места недосказанности. Насторожить родителей должно, если у ребенка появилась внезапная бессонница, депрессивное состояние, потеря в весе, потеря аппетита, замкнутость или наоборот – повышенная активность, подозрительные онлайн-платежи, если у подростка уже есть собственная банковская карта. Также стоит обращать внимание на окружение ребёнка, чем занимаются его друзья, не изменилось ли их поведение. Родителю нежелательно постоянно отслеживать переписки ребенка, но знать, с кем и как он проводит свободное время, не нарушая при этом его границы, нужно обязательно. К сожалению, в некоторых отечественных фильмах наркотики романтизируются. Кажется, что марихуана не столь безобидна, и, якобы это весело. Вместо такого кино я бы хотел, чтобы в стране было больше документальных фильмов о вреде наркотиков. Были реальные случаи, когда наркотики ломали жизни здоровых людей. Такие картины, на мой взгляд, внесут лепту в профилактике борьбы с наркотиками в стране.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

- Сколько лет тюрьмы грозит закладчикам, людям, которые рекламируют интернет-сайты по продаже наркотиков?

- Согласно законодательству республики Казахстан, за рекламу наркотиков, в том числе нанесение граффити, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет. В отношении курьеров-закладчиков предусмотрено более суровое наказание – в погоне за лёгкими деньгами они могут лишиться свободы сроком до 20 лет. Окончательный приговор зависит от веса наркотического вещества и других обстоятельств совершённого преступления.

- Почему "синтетики" стало так много? Расскажите о последствиях употребления наркотиков?

- В 90-ых наркоманы нюхали клей, полиция боролась с наркопритонами, где продавали опий и героин. Сегодня синтетические наркотики вытеснили традиционные, даже каннабисную группу наркотических средств (марихуана, гашиш). Синтетика стоит не дёшево, "подсаживаются" на неё быстрее, чем на тот же героин. Человек может стать зависимым даже после одного раза. Помимо этого, опасность синтетики заключается в последствиях, к которым она приводит. Раньше наркомана представляли с исколотыми венами – сейчас распознать на первых порах наркомана почти невозможно. Мы на своей практике видели людей, которые видели галлюцинации после потребления синтетики. Появляются мысли о суициде. Синтетика – это различные химические соединения, они негативно воздействуют на нервную систему и деятельность всего организма. Нередко приводит к инсультам. Происходит полный распад и деградация личности, поэтому я всегда в своих обращениях к молодежи и населению призываю ни в коем случае не подходить даже близко к этим веществам, потому что данный наркотик – это дно. Люди должны знать, что мефедрон и другие виды синтетических наркотиков – это очень опасно для жизни. Вы не представляете себе, что он делает с человеком.

Фото ДП Мангистауской области

"АПТЕЧНАЯ НАРКОМАНИЯ" И "ШАРИКИ КУМАРИКИ"

- Одним из направлений в работе является аптечная наркомания. Фармацевты занимаются безрецептурной продажей лекарств, обладающих психотропным действием. Как правило, их покупают с целью достижения состояния опьянения или одурманивания, сходного с наркотическим. К ним относятся сильнодействующие препараты: трамал, тропикамид, мидриацил. Данные вещества находятся под рецептурным отпуском, но, тем не менее, из-за нерадивых владельцев аптек и фармацевтов они свободно отпускаются гражданам (в том числе молодёжи) для употребления зачастую по завышенным ценам.

Бороться с аптечной наркоманией непросто, так как данные препараты являются лекарственными средствами и не относятся к наркотическим средствам и психотропных веществам. Несмотря на это, мы проводим опредёленную работу в данном направлении совместно с Департаментом фармацевтического и медицинского контроля и выявляем факты безрецептурного отпуска ограниченных в обороте лекарственных препаратов.

- Так называемые шарики-кумарики, которые продают в ночных клубах, тоже не считаются наркотиками?

- "Шарики – кумарики" — это соединение оксид азота, которое применяют в медицине, а также промышленности. Также его называют "веселящим газом". В последние годы его начали продавать через социальные сети и ночные клубы. Так как он не внесён в список запрещённых препаратов, в этой связи мы не имеем права на законном уровне привлекать к ответственности продавцов шариков. Однако мы реагируем на вызовы наших горожан, если группа лиц, ведёт себя неадекватно, нарушают тишину и общественный покой вследствии употребления шариков кумариков, то на них составляются административные протокола и налагается штраф. Также мы проводим рейды по увеселительным заведениям и ночным клубам, проводим разъяснительную работу с владельцами заведений и персоналом. Продавая шарик с газом, дилеры не рассказывают, как он негативно сказывается на здоровье человека – оказывается сильнейшая нагрузка на головной мозг, зрение, слух и органы дыхания. Департамент полиции через акимат Мангистауской области направил официальное письмо в МВД и Правительство РК для рассмотрения и внесения соответствующих изменений в статьи уголовного и административного кодексов РК, чтобы на законных основаниях привлекать виновных лиц к ответственности.

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- Часто ли сами наши сограждане обращаются в полицию, чтобы сообщить о закладчиках или аптечных наркоманах?

- В регионе действует Call-центр нашего управления (номер WhatsApp 8-777-289-54-80), куда можно оставить анонимное сообщение с приложением фото и видео материалов. Благодаря неравнодушию наших сограждан с начала года были раскрыты преступления в части сбыта и хранения наркотиков, пропаганды и рекламы наркотиков, а также факты отпуска аптеками сильнодействующих препаратов без рецепта врача. Мы призываем граждан быть бдительными и внимательными, оказывать содействие правоохранительным органам. Таким образом, вы обезопасите себя и своих родных, а также убережёте других граждан и общество, которые могут пострадать от наркопреступности и наркомании.

- По статистике в Мангистау не так много случаев наркопреступлений. Как думаете, с чем это связано?

Мангистау славится своей святой землёй, где испокон веков соблюдаются традиции – есть уважение к старшим и человеческим ценностям. Стоит отметить, что у нас в регионе имеет место снижение наркопреступности, это обусловлено профилактической работой на местах, для сведения в области не имеется фактов организации нарколаборатории. Я думаю, это связано с тупиковым регионом и небольшим населением области. Но не исключаю, что возможно такие лаборатории появятся в ближайшем будущем.

В Актау проходят различного рода акции, фестивали, спортивные мероприятия и чемпионаты, где культивируется отказ от употребления наркотиков и ведётся пропаганда здорового образа жизни и занятию спортом.

При этом, небольшое количество наркозависимых лиц состоящих на учёте, обусловлено тем, что даёт свои положительные результаты совместная профилактическая работа, с каждым годом улучшается социальная и спортивная инфраструктура города. Вы можете сами в этом убедиться – на городской набережной можно увидеть и тех, кто бегает, делает гимнастику, занимается йогой, и тех, кто практикует моржевание. Эпоха лихих 90-ых завершилась, впереди новая эпоха. Несмотря на то, что есть люди, которые оказываются вовлечёнными в наркобизнес, у нас есть и талантливая, осознанная и умная молодежь. Ребята, видя своих сверстников: чемпионов, спортсменов, обладателей международных грамот и стипендий, понимают, что наркотики – это путь в никуда.

Только совместными усилиями, направленными на рост правосознания граждан и общества, мы сможет оградить наших детей и будущее страны от таких явлений жизни как преступность и наркомания.