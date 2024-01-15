Опасная ситуация на старом вокзале Астаны: давку прокомментировали в КТЖ

На старом железнодорожном вокзале Астаны вечером 14 января из-за наплыва пассажиров возникла давка, которая попала на видео и разлетелась в соцсетях. Пресс-служба КТЖ прокомментировала инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что из-за того, что 14 января был выходным днём, и ввиду неблагоприятных погодных условий, которые вызвали закрытие автотрасс, на вокзале с одновременным прибытием двух поездов значительно увеличился поток пассажиров.

"Дежурными по вокзалу принимались меры по регулированию потока пассажиров, однако со стороны пассажиров не соблюдалась очередность прохождения по конкорсному переходу и техника безопасности, что привело к небезопасному нахождению на эскалаторе. Во избежание несчастных случаев эскалатор был незамедлительно остановлен. В настоящий момент вокзал работает в штатном режиме", - говорится в сообщении КТЖ.

Напомним, в социальных сетях появилось видео толпы людей на эскалаторе старого железнодорожного вокзала Астаны. На видеозаписи слышны испуганные крики. По словам читательницы, несколько людей упали на эскалаторе.