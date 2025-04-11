В одном из жилых домов по улице Куйши Дина в Астане очевидица заметила двух детей, игравших у открытого окна. По словам читательницы, дети пытались передавать друг другу предмет через окно, рискуя выпасть с высоты, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах, снятых свидетельницей происшествия, слышно, как она резко окликает детей:

"Куда лезешь? А ну назад! Закрой окно!"

Как отмечают пользователи соцсетей, именно крик женщины, вероятно, спас детей от трагедии. Многим ее поступок показался достойным уважения:

"Девушка молодец, крикнула, чтобы залезли. А многие же просто молчат и снимают!"

"Ужас! Спасибо девушке, что не прошла мимо!"

"Я вчера в Караганде тоже наругала детей — лезли через окно на балкон!"

"Сколько раз твердили миру: нельзя оставлять детей одних с открытыми окнами без блокираторов!"

Редакция передала информацию в пресс-службу департамента полиции Астаны.

К слову, в стране с начала года уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы.