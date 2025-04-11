Опасная игра в Астане: дети передавали предметы через окно
На грани трагедии: дети играли у окна, очевидица не осталась равнодушной.
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В одном из жилых домов по улице Куйши Дина в Астане очевидица заметила двух детей, игравших у открытого окна. По словам читательницы, дети пытались передавать друг другу предмет через окно, рискуя выпасть с высоты, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах, снятых свидетельницей происшествия, слышно, как она резко окликает детей:
"Куда лезешь? А ну назад! Закрой окно!"
Как отмечают пользователи соцсетей, именно крик женщины, вероятно, спас детей от трагедии. Многим ее поступок показался достойным уважения:
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"Девушка молодец, крикнула, чтобы залезли. А многие же просто молчат и снимают!"
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"Ужас! Спасибо девушке, что не прошла мимо!"
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"Я вчера в Караганде тоже наругала детей — лезли через окно на балкон!"
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"Сколько раз твердили миру: нельзя оставлять детей одних с открытыми окнами без блокираторов!"
Редакция передала информацию в пресс-службу департамента полиции Астаны.
К слову, в стране с начала года уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы.
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