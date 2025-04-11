  • 11 Апреля, 16:52
  • BAIGENEWS

Опасная игра в Астане: дети передавали предметы через окно

На грани трагедии: дети играли у окна, очевидица не осталась равнодушной.

Сегодня, 16:32
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
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Фото: Unsplash

В одном из жилых домов по улице Куйши Дина в Астане очевидица заметила двух детей, игравших у открытого окна. По словам читательницы, дети пытались передавать друг другу предмет через окно, рискуя выпасть с высоты, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах, снятых свидетельницей происшествия, слышно, как она резко окликает детей:

"Куда лезешь? А ну назад! Закрой окно!"

Как отмечают пользователи соцсетей, именно крик женщины, вероятно, спас детей от трагедии. Многим ее поступок показался достойным уважения:

  • "Девушка молодец, крикнула, чтобы залезли. А многие же просто молчат и снимают!"

  • "Ужас! Спасибо девушке, что не прошла мимо!"

  • "Я вчера в Караганде тоже наругала детей — лезли через окно на балкон!"

  • "Сколько раз твердили миру: нельзя оставлять детей одних с открытыми окнами без блокираторов!"

Редакция передала информацию в пресс-службу департамента полиции Астаны.

К слову, в стране с начала года уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Karaganda | Караганда 🇰🇿 (@karaganda.city)

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