ООН выразила опасения по поводу соблюдения прав человека в Twitter под руководством Маска

Глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении платформой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей. По мнению Тюрка, увольнение всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека, с которого Маск начал владение Twitter, не предвещает ничего хорошего.

Такая публичная критика со сороны ООН является крайне необычной практикой. Как правило, в случае возникновения вопросов к той или иной компании, организация обращается к ней напрямую без огласки, а при серьёзных противоречиях привлекает правительство страны, где компания зарегистрирована.

Фолькер Тюрк также предостерёг новое руководство от распространения дезинформации и подчеркнул важность защиты конфиденциальности пользователей.