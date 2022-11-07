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flickr.com Сегодня, 09:29
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Фото: flickr.com

ООН выразила опасения по поводу соблюдения прав человека в Twitter под руководством Маска

Глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении платформой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей. По мнению Тюрка, увольнение всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека, с которого Маск начал владение Twitter, не предвещает ничего хорошего.

Такая публичная критика со сороны ООН является крайне необычной практикой. Как правило, в случае возникновения вопросов к той или иной компании, организация обращается к ней напрямую без огласки, а при серьёзных противоречиях привлекает правительство страны, где компания зарегистрирована.

Фолькер Тюрк также предостерёг новое руководство от распространения дезинформации и подчеркнул важность защиты конфиденциальности пользователей.

Такое мнение сложилось у правозащитников и американских властей в связи с тем, что ранее Маск сообщал о намерении разблокировать аккаунт Дональда Трампа и неоднократно говорил о своём понимании свободы слова.

По последним данным, после покупки Twitter Inc Илоном Маском из компании уволена уже половина из примерно 8000 сотрудников из разных департаментов.

"Twitter - часть глобальной революции, которая изменила способы нашей коммуникации, - говорится в открытом письме Верховного комиссара ООН по правам человека. - Но меня беспокоит ситуация в общем публичном цифровом пространстве, и роль Twitter в этом".

По словам Тюрка, Twitter, как и все другие компании, должен осознавать, какой вред его платформа потенциально способна нанести, и сделать всё для предотвращения этого.

"Я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - обратился Тюрк к Илону Маску.

Пятничные увольнения завершили хаотичную неделю в Twitter Inc, породившую множество домыслов о будущем соцсети. Также в пятницу сам Маск опубликовал пост, в котором признал, что платформа испытывает масштабное падение доходов из-за давления, которое разные активисты оказывают на рекламодателей. В том же твите он назвал это давлением на свободу слова.

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#соцсети #Twitter #Илон Маск #ООН
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:29
127
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