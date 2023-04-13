ООН выпустила фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане

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Организация объединённых наций выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.

Выход фильма связан с получением Природоохранной Инициативой "Алтын Дала" (ПИАД) статуса Мирового флагмана по восстановлению экосистем. В декабре 2022 года Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) признали её одной из десяти наиболее успешных программ по всему миру, реализуемых с целью восстановления и сохранения экосистем и биоразнообразия.

Инициатива "Алтын Дала" реализуется с 2006 года в партнёрстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, АСБК, Франкфуртским зоологическим обществом (FZS, Германия), Фауной и Флорой Интернешнл (FFI) и Королевским обществом защиты птиц (RSPB, Великобритания). Её цель — сохранение ключевых видов животных, степных и полупустынных экосистем и совершенствование сети особо охраняемых природных территорий. Основным "флаговым" видом Инициативы является сайгак, численность которого находилась на предельно низком уровне из-за браконьерства.

"Благодаря колоссальным усилиям государственных органов Республики Казахстан (КЛХЖМ, РГКП "ПО "Охотзоопром", территориальные инспекции, ООПТ) и принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде сохранения вида, количество сайгаков достигло 1 318 000 особей в 2022 году. Помимо этого, благодаря мечению животных ошейниками со спутниковыми передатчиками удалось определить ключевые для сайгаков места в различное время года и рекомендовать создание и/или расширение особо-охраняемых природных территорий, углубить понимание особенностей и путей миграции сайгаков и влияния на них линейной инфраструктуры, а также способствовать усилению охраны вида государственными инспекторами", — говорится в сообщении.

Сейчас в стране землями особо охраняемых природных территорий стали более пяти миллионов гектар ценных степных и полупустынных экосистем.