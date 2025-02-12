Заместитель министра обороны Республики Казахстан Айдар Жазыкбаев представил проекты законов о ратификации международных договоров с ООН, которые предусматривают участие казахстанского миротворческого контингента в миссии по наблюдению за разъединением на Голанских высотах, передает BaigeNews.kz.

"Эти международные договоры подписаны в рамках постановления Парламента от 19 января 2024 года о направлении миротворческого контингента ВС РК для участия в миссиях ООН", — отметил Жазыкбаев.

Он уточнил, что основной меморандум, регулирующий административные и финансовые условия участия Казахстана, был подписан 14 февраля 2024 года. С марта прошлого года на Голанских высотах развернут казахстанский контингент численностью 139 военнослужащих и 26 единиц техники.

"Миссия направлена на поддержание перемирия между Израилем и Сирией, а также на наблюдение и контроль за разъединением войск", — подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, что ООН выплачивает Казахстану около пяти миллионов долларов в год за участие в миссии.

"Из этой суммы 2,4 миллиона долларов идут на выплаты личному составу, а 2,6 миллиона долларов — за аренду техники и имущества. За каждого военнослужащего предусмотрена ставка 1 448 долларов США в месяц", — добавил Жазыкбаев.

Для урегулирования финансовых вопросов с ООН было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее разделение выплат на два банковских счета: военнослужащие будут получать деньги напрямую, а средства за аренду техники поступят в бюджет.

Жазыкбаев подчеркнул, что ратификация этих международных договоров важна для укрепления позиций Казахстана на международной арене и повышения эффективности участия в миротворческих миссиях.