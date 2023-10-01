ООН раскритиковал решение Франции о запрете платков во время олимпиады

Пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Хуртадо сделала заявление, по поводу запрета французским спортсменкам носить головные платки на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Хуртадо отметила, что, согласно Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин, страны-участницы этой конвенции обязаны принимать все меры для изменения любых социальных или культурных моделей, которые являются унизительными, супрематическими или сексистскими.

"Дискриминационная практика в отношении какой-либо группы может иметь пагубные последствия. В соответствии с международными стандартами в области прав человека, ограничение выражения религии, убеждений или выбора допустимо только в действительно конкретных обстоятельствах, связанных с законными опасениями по поводу безопасности и общественного порядка. В общем случае Управление по правам человека заявляет, что никто не должен навязывать женщине, что она должна или не должна носить", — заявила Хуртадо.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера объявила, что спортсменки французских команд, участвующих в Олимпийских играх, которые пройдут в столице страны Париже 26 июля - 11 августа 2024 года, не смогут носить головные платки.