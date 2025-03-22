Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступило с призывом к властям Венгрии отменить закон, запрещающий проведение ежегодного гей-парада в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В организации считают, что новый закон ограничивает свободу выражения мнений, нарушает право на мирные собрания и создает дискриминационные условия для ЛГБТК+ сообщества.

Как отметил верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк, такие меры ведут к "произвольным и дискриминационным ограничениям прав человека". Он подчеркнул, что венгерские власти должны не только пересмотреть запрет на Budapest Pride, но и отменить другие законы, которые ущемляют права представителей ЛГБТК+.

Запрет на проведение гей-парада был одобрен парламентом Венгрии 18 марта. Закон также дает властям право использовать систему распознавания лиц для идентификации участников. Оппозиционные депутаты попытались сорвать голосование, включая гимн СССР и зажигая дымовые шашки, однако документ был принят. Впоследствии шестерым парламентариям запретили посещать заседания в течение двух месяцев, а лидер партии "Движение Моментум" Давид Бедё получил штраф в размере 24 млн форинтов (около 60 000 евро), который он назвал "крупнейшим в истории венгерского парламента".

ООН продолжает настаивать на необходимости соблюдения международных стандартов прав человека и призывает Венгрию пересмотреть свою политику в отношении ЛГБТК+ сообщества.