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  • ООН приняла резолюцию с призывом вывести российские войска из Украины. Казахстан воздержался от голосования
aa.com.tr Сегодня, 11:54
136
Сегодня, 11:54
136
Фото: aa.com.tr

ООН приняла резолюцию с призывом вывести российские войска из Украины. Казахстан воздержался от голосования

Генеральная ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной и ее союзниками резолюцию, которая призывает Россию прекратить боевые действия на украинской территории и вывести оттуда войска, передаёт BaigeNews.kz.

За резолюцию проголосовала 141 страна, 32 государства воздержались от голосования. Среди воздержавшихся - Казахстан, Китай, Иран, Таджикистан, Армения и Индия).

Семь стран — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали — проголосовали против документа.

В резолюции подчёркивается необходимость поиска "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН".

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#конфликт в Украине #ООН
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:54
136
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