ООН поддержала Казахстан: в Алматы откроют Региональный центр по Целям устойчивого развития
Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.
Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
26Фото: baigenews.kz
Сегодня при соавторстве 152 стран Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, передаёт BaigeNews.kz.
Это значимый внешнеполитический успех Казахстана.
Глава государства выразил признательность всем партнёрам за поддержку казахстанской инициативы.
Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.
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