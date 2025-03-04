Сегодня при соавторстве 152 стран Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, передаёт BaigeNews.kz.

Это значимый внешнеполитический успех Казахстана.

Глава государства выразил признательность всем партнёрам за поддержку казахстанской инициативы.

Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.