  • 4 Марта, 22:34
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ООН поддержала Казахстан: в Алматы откроют Региональный центр по Целям устойчивого развития

Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.

Сегодня, 22:27
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:27
Сегодня, 22:27
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Фото: baigenews.kz

Сегодня при соавторстве 152 стран Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, передаёт BaigeNews.kz.

Это значимый внешнеполитический успех Казахстана.

Глава государства выразил признательность всем партнёрам за поддержку казахстанской инициативы. 

Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.

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