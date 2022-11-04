Онлайн-выдача лицензий на недропользование запущена в Казахстане

Фото: МИИР РК

В Казахстане с 1 ноября запущен пилотный проект по оказанию госуслуг по выдаче лицензий на недропользование через платформу minerals.gov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Ранее недропользователи подавали документы в бумажном формате в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых.

Платформа даёт возможность подавать заявления в электронной форме в качестве альтернативы действующему бумажному варианту.

Для удобства пользователей minerals.gov.kz разработана инструкция, с которой можно ознакомиться на сайтах МИИР и МЦРИАП.