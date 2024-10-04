Онлайн проведение судебных процессов повышает правовую грамотность - Токаев
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На IX съезде судей Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал свою оценку проведению судебных заседаний в онлайн-формате, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Судебные заседания с этого года стали показываться онлайн. Два процесса прошло. Таким образом, миллионы людей могли видеть эти судебные процессы посредством открытости судебной системы. Это всё вызывает, конечно, большое доверие наших граждан. Это новшество, которого ранее не было. И в этой связи, хочу сказать, для судей, для прокуроров, конечно, требования увеличились. Их все действия открыто, наглядно могут видеть все граждане нашей страны. Это еще одна рациональная часть онлайн судебного процесса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил повышающийся спрос среди молодежи на профессию юриста.
"Это все, конечно, очень важно для нашего общества, которое показывает, что в действительности можно стать такими высококвалифицированными судьями. Онлайн проведение судебных процессов, это, конечно, повышает правовую грамотность", - подчеркнул президент.
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