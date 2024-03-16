Онлайн-платформу опасных для детей объектов разработали в ВКО

В ВКО в пилотном режиме разработана онлайн платформа опасных для детей объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

На карте в режиме онлайн отображаются: заброшенные стройки, дома, котлованы, водоёмы, трансформаторные будки, канализационные люки и другие места.

Единая электронная карта размещена по ссылке в социальной сети Instagram: samar.balalar.kauipsizdigi.

"Для удобства любой гражданин может сообщить об опасном месте для пополнения списка. Есть возможность обозначить проблемы, добавить собственное описание, фото-, видео. По мере устранения недостатков на карте можно оценить эффективность работы уполномоченных органов", — говорится в сообщении.

В презентации проекта приняла участие Уполномоченный по правам ребенка ВКО Аксана Каленова.

Отмечается, что совместный проект прокуратуры района Самар и отдела образования стартовал в рамках Дорожной карты по обеспечению безопасности детей и комплексной программы профилактики травматизма на 2023-2025 годы.