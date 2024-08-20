Онлайн перевод детей между школами стал доступен на eGov.kz

Перевести ребёнка из одной школы в другую в Казахстане теперь можно онлайн с помощью портала eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НИТ.

Родители и законные представители могут выбрать любую общеобразовательную организацию, соответствующую их предпочтениям. При выборе школы отображается доступный язык обучения.

"Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае необходимости", - уточнили в НИТ.

Для получения услуги пользователю необходимо: авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование"; выбрать из списка раздел "Среднее образование"; выбрать услугу "Приём документов для перевода детей из школы в школу"; заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП. Ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.