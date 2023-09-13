Онлайн обучение, фильтры и маски - главный санврач Казахстана подписала новое постановление
Сегодня, 20:56
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Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
262Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидемический сезон 2023-2024 годов", передаёт BaigeNews.kz.
Документ предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу, в том числе:
- проведение вакцинации против гриппа с 1 октября;
- в медицинских организациях обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до года с проявлениями ОРВИ, гриппа;
- в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.
В организациях среднего образования:
- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30 процентов в одном классе в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения, запрет приёма новых детей в классы в течение 10 календарных дней;
- в случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30 процентов и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн обучение.
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