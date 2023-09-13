Онлайн обучение, фильтры и маски - главный санврач Казахстана подписала новое постановление

Документ предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу, в том числе:

проведение вакцинации против гриппа с 1 октября;

в медицинских организациях обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до года с проявлениями ОРВИ, гриппа;

в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.

В организациях среднего образования: