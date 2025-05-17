Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни подростков, изменив способы общения, самовыражения и восприятия себя. Однако с этим цифровым погружением вырос и другой риск — незаметное ухудшение психоэмоционального состояния, которое в итоге может привести к суицидальным мыслям. Что стоит за подростковой уязвимостью, как вовремя распознать сигналы тревоги и почему онлайн-пространство не заменяет живую связь — в материале Baigenews.kz.

Детский и семейный психолог из Алматы, Ольга Мачина рассказала о том, как цифровая среда влияет на подростковую психику и может стать триггером для суицидальных мыслей. Она уверяет, что социальные сети — это не только пространство для общения, но и постоянная арена для сравнения.

"Подросток оценивает себя через призму чужих реакций: сколько лайков, какие комментарии, сколько подписчиков у других. Это усиливает тревожность, снижает устойчивость к отказу, критике, вызывает скачки настроения — от эйфории до резкого упадка. Особенно это касается тех, у кого изначально неустойчивая самооценка", ­— поделилась специалист.

Она отмечает, связь между ростом времени в соцсетях и суицидальными рисками действительно прослеживается — особенно у подростков с психологическими травмами и дефицитом эмоциональной поддержки.

"Цифровая среда лишь усиливает внутренние деструктивные тенденции. Но важно помнить: социальные сети — не причина, а триггер. Основа суицидального поведения почти всегда глубже — в неразрешённой боли и одиночестве", — подчёркивает психолог.

Кто наиболее уязвим?

Психолог говорит, что дети с гиперчувствительной нервной системой, с неустойчивой привязанностью в детстве особенно ранимы. Они ищут поддержки, но часто находят искаженную картину мира в интернете.

По её словам, детские психотравмы часто становятся скрытой основой суицидального поведения в подростковом возрасте. Среди наиболее значимых — физическое, сексуальное или эмоциональное насилие, развод родителей с утратой связи с одним из них, пережитое унижение или систематическая критика.

Также важным фактором может стать травма утраты или покинутости.

"Подросток, не имеющий устойчивой опоры внутри, без навыков справляться с болью, оказывается в ловушке. И тогда даже небольшое внешнее давление может привести к критическому срыву", — отмечает психолог.

По её словам, на психику подростка разрушительно влияет контент, который романтизирует суицид и самоповреждение, пропагандирует телесную ненависть, буллинг и культ худобы.

Опасны также челленджи с элементами агрессии или самодеструкции, а также демонстрация идеализированной, "гламурной" жизни блогеров, которая усиливает чувство собственной никчёмности и несоответствия.

"Особенно опасны закрытые сообщества и так называемые игры смерти — они эксплуатируют чувство одиночества, дают иллюзию принадлежности. Психика подростка нестабильна, а границы между фантазией и реальностью размыты. То, что начиналось как игра, может закончиться трагедией" — предупреждает Мачина.

Психолог подчёркивает, опасен не только прямой вредоносный контент, но и отсутствие фильтров у самого подростка — он ещё не умеет отделять иллюзию от реальности, влияние от собственной воли.

Как родителям распознать беду

Внимательность родителей — ключевой фактор профилактики. Насторожить должны:

внезапная отстранённость, резкая смена настроения,

бессонница, проблемы с питанием,

закрытость, нежелание рассказывать о времени в интернете,

порезы, мрачные рисунки, "чёрные" шутки,

фразы о бессмысленности, ненужности.

"Это вовсе не капризы, а зов о помощи. Подростки не всегда могут прямо сказать о своей боли. Родители должны быть не обвинителями, а внимательными спутниками", — подчёркивает психолог.

Что чувствует подросток, задумываясь о смерти

Психолог уверяет, это не всегда желание умереть. Чаще — страстное стремление перестать страдать.

"Это отчаяние, протест, внутренняя заморозка. И если рядом нет взрослого, который умеет слышать, — подросток может остаться наедине с болью", — говорит специалист.

Подростковый суицид — это не внезапность, а чаще всего накопленный сигнал бедствия, который долго оставался неуслышанным. Как подчёркивает Ольга Мачина, ключевым фактором профилактики остаётся живой эмоциональный контакт: умение взрослого быть рядом, замечать, слышать и не обесценивать чувства подростка.