Онлайн-навигатор заговорил голосом Иманбека

Казахстанский музыкант Imanbek, обладатель премии "Грэмми" озвучил подсказки для водителей на казахском и русском языке в онлайн-навигаторе "Яндекс Карты", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bluescreen.kz.

Музыкант записал более 400 фраз, которые будут сопровождать водителей по маршруту. К слову, фразы получились не простыми, а креативными.

"В самом начале пути Imanbek, обыгрывая процесс создания электронной музыки, предложит "свести дороги" на маршруте и "проложить путь к успеху". Приехав в промежуточную точку, водитель услышит, что "половина сета осталась позади". Если же впереди будут дорожные работы, музыкант иронично предположит, что кто-то "решил устроить тюнинг". А когда приложение зафиксирует на пути камеры — пошутит о вездесущих "папарацци"", - пишет издание.

Чтобы подключить голос музыканта в приложении "Яндекс Карты", нужно зайти в профиль приложения, в "Настройках" открыть "Звуки и оповещения" и выбрать Imanbek в разделе "Голос".