Онлайн-голосование премии "Волонтёр года" стартует в Казахстане

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Выбирать победителей будут по 15 номинациям.

Министерство информации и общественного развития РК объявило о запуске онлайн-голосования конкурса на присуждение Международной премии "Волонтёр года", передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что выбирать победителей будут по 15 номинациям.

Голосование будет проходить до 18:30 6 ноября 2022 года на сайте — https://qazvolunteer.kz/kk

Напомним, конкурс направлен на поощрение волонтёров, отечественных и международных добровольческих организаций, которые внесли вклад в решение социальных и общественно-полезных задач.