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gov.kz Сегодня, 12:46
222
Фото: gov.kz

Онлайн-голосование премии "Волонтёр года" стартует в Казахстане

Выбирать победителей будут по 15 номинациям.

Министерство информации и общественного развития РК объявило о запуске онлайн-голосования конкурса на присуждение Международной премии "Волонтёр года", передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что выбирать победителей будут по 15 номинациям.

Голосование будет проходить до 18:30 6 ноября 2022 года на сайте — https://qazvolunteer.kz/kk

Напомним, конкурс направлен на поощрение волонтёров, отечественных и международных добровольческих организаций, которые внесли вклад в решение социальных и общественно-полезных задач.

1) за активное участие в пропаганде здорового образа жизни;
2) лидер корпоративного волонтерства;
3) лучшая волонтерская организация;
4) лидеры целей устойчивого развития;
5) за активное участие в развитии здравоохранения;
6) за вклад в решении социальных задач;
7) за активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений; 
8) лучший социальный помощник;
9) за активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
10)за активное участие в поиске пропавших без вести людей;
11)за вклад в популяризации знаний;
12)за вклад в сохранение и защиту окружающей среды;
13)за вклад в укреплении мира, дружбы и согласия;
14)за вклад в сохранении и развитии историко-культурного наследия;
15)за вклад в решении вопросов зоозащиты.

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#премия
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:46
222
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