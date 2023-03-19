Онлайн-фестиваль Наурыз начался в TikTok

В социальной сети TikTok начался челлендж под хэштегом #Наурыз2023. Пользователи снимают ролики о национальном празднике, его особенностях и обычаях, передаёт BaigeNews.kz.

В челлендже уже участвуют популярные в TikTok контент-мейкеры: музыканты, кулинары, трэвел-блогеры и авторы познавательных видео.

"Авторы лучших видеороликов получат призы при поддержке компании "Kazakh Tourism". Участники, занявшие первые три места, смогут посетить самые красивые места Казахстана. Победитель отправится в путешествие на 5 дней, обладатели второго и третьего мест – на 3 дня и 1 день соответственно", - сообщили в министерстве культуры и спорта.

В качестве темы можно выбрать одно из четырех направлений: еда, путешествия, культура и музыка. Итоги онлайн-фестиваля, лучшие видеоролики и имена победителей конкурса будут объявлены 29 марта.