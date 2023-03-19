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Онлайн-фестиваль Наурыз начался в TikTok Сегодня, 11:05
185
Сегодня, 11:05
185

Онлайн-фестиваль Наурыз начался в TikTok

В социальной сети TikTok начался челлендж под хэштегом #Наурыз2023. Пользователи снимают ролики о национальном празднике, его особенностях и обычаях, передаёт BaigeNews.kz.

В челлендже уже участвуют популярные в TikTok контент-мейкеры: музыканты, кулинары, трэвел-блогеры и авторы познавательных видео.

"Авторы лучших видеороликов получат призы при поддержке компании "Kazakh Tourism". Участники, занявшие первые три места, смогут посетить самые красивые места Казахстана. Победитель отправится в путешествие на 5 дней, обладатели второго и третьего мест – на 3 дня и 1 день соответственно", - сообщили в министерстве культуры и спорта.

В качестве темы можно выбрать одно из четырех направлений: еда, путешествия, культура и музыка. Итоги онлайн-фестиваля, лучшие видеоролики и имена победителей конкурса будут объявлены 29 марта.

"Наурыз объединяет людей, и онлайн-фестиваль поможет объединить казахстанцев и популяризировать наши обычаи и традиции. Ролики, посвященные казахской культуре и истории, набирают популярность в TikTok. Например, видео по хэштегу #историяказахстана набрали уже почти 100 миллионов просмотров, а по тегу #қазақстанмәдениеті – свыше 75 миллионов. Поэтому эта акция призвана охватить как можно больше людей, как в Казахстане, так и за рубежом", – сообщила официальный представитель МКС РК Молдир Абдуалиева.

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#Наурыз #Tik Tok
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:05
185
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