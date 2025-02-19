Мажилисмены одобрили изменения в закон по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации. Проект направили сенат Парламента, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Так, для обеспечения полного охвата целевых групп населения скрининговыми исследованиями мажилисмены предложили включить скрининговые исследования на раннее выявление онкологических заболеваний в перечень услуг, оказываемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Таким образом, исследованиями будут охвачены все граждане Казахстана, вне зависимости от статуса застрахованности.

Депутаты также предложили внести в закон нормы по обеспечению акиматами граждан с нарушением слуха, не имеющих инвалидность, слухопротезной помощью по медицинским показаниям за счёт местных бюджетов. Поправка направлена на профилактику инвалидизации и оказание соцподдержки лицам с нарушениями слуховых функций.

Кроме того, будет усовершенствован механизм формирования независимой экспертной комиссии по рассмотрению фактов причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.