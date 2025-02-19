Поправки в закон по вопросам здравоохранения позволят включить онкологический скрининг для незастрахованных граждан Казахстана. Это решение затронет 3,5 миллиона человек, которые ранее не имели возможности проходить бесплатные обследования. Об этом в кулуарах мажилиса заявил депутат Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен назвал это "общей победой" и подчеркнул, что скрининг на ранних стадиях значительно повышает шансы на полное излечение.

По его словам, рак часто выявляется уже на третьей или четвертой стадии, когда лечение обходится дороже и имеет меньше шансов на успех.

"Если выявить рак на нулевой или первой стадии, шансы на полное выздоровление намного выше. Это не только морально правильный шаг, но и экономически обоснованный: расходы на лечение поздних стадий значительно выше", - отметил депутат.

Внедрение онкоскрининга для незастрахованных потребует дополнительных 20 миллиардов тенге из бюджета. Однако, по словам Аймагамбетова, эта сумма оправдана, так как позволяет спасти тысячи жизней и в будущем снизит нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее бесплатные онкоскрининги были доступны только застрахованным гражданам в рамках обязательного медицинского страхования. Теперь поправки обеспечат раннюю диагностику для всех, вне зависимости от наличия страхового полиса.