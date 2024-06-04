Онколог раскрыл опасность вейпов для подростков

О последствиях детского курения "Ленте.ру", а также об опасности вейпов рассказал врач-онколог, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что курение ведёт к развитию болезней сердца и легких, в том числе рака, а также к проблемам с когнитивными функциями.

Кроме того, у подростков курение часто связано с другими формами рискованного поведения, такими как употребление алкоголя и психоактивных веществ. При этом если ребенок начал курить в 15 лет, рак легких может развиться уже к 45 годам.

Врач обратил внимание на то, что среди подростков сейчас особенно популярны вейпы: они имеют сладкий вкус и не оставляют запаха. По его словам, вейпы, в отличие от сигарет, значительно быстрее проходят защитную систему легких — кашель, который свойственен при курении сигарет, при вейпах отсутствует.

"А элементы испарения жидкости сразу оседают на периферических областях легких, что при регулярном употреблении может привести к воспалению легких и хронической обструктивной болезни легких. В вейпах, как и в сигаретах, содержится никотин, который приводит к серьезной зависимости", — объяснил Нефедов.

Нефедов отметил, что особое внимание стоит уделить наличию вейпов. Так как у девайсов нет характерного запаха табака, то понять, что ребенок курит, сложнее. Но важно отмечать изменения в поведении, а также насторожиться, если в его комнате пахнет непривычно сладким или ягодным вкусом.

Если подросток проигнорировал наставления о вреде вейпов, врач рекомендовал обратиться на горячую линию отказа от курения и проконсультироваться с психологом.