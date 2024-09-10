Онкобольных лишили возможности оформить инвалидность в Жетысу
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Прокуратура области Жетісу выявила системное нарушение социальной защиты граждан, передаёт BaigeNews.
Так, прокуроры установили, что в 2024 году медицинские организации не направили на медико-социальную экспертизу 18 жителей области, которые состояли на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями 3-4 группы.
Таким образом их лишили возможности оформить инвалидность и получить гарантированное социальное пособие.
"По акту прокурорского надзора нарушения устранены, все лица направлены на медико-социальную экспертизу, из них двое уже получили статус инвалидности с назначением социальных выплат. По остальным проводится работа по комплексной оценке состояния их здоровья.
За нарушение права граждан на социальное обеспечение к ответственности привлечено 3 медработника", - говорится в сообщении прокуратуры.
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