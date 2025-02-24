Онкобольные не получали инвалидность из-за действий медиков в Алматы
К дисциплинарной ответственности были привлечены 9 руководителей городских поликлиник.
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
100Фото: doorinworld.ru
Прокуратура Алматы пресекла практику не направления медицинскими организациями лиц, с онкологическими заболеваниями для установления инвалидности, при наличии у них стойких нарушений функций организма, передаёт BaigeNews.kz.
Из-за этого онкобольные лишались возможности оформить инвалидность и получать гарантированные социальные пособия.
"По результатам проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 9 руководителей городских поликлиник. 8 пациентам была присвоена инвалидность I группы", - говорится в сообщении прокуратуры.
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