Прокуратура Алматы пресекла практику не направления медицинскими организациями лиц, с онкологическими заболеваниями для установления инвалидности, при наличии у них стойких нарушений функций организма, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за этого онкобольные лишались возможности оформить инвалидность и получать гарантированные социальные пособия.