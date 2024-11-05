Онкобольные не могли оформить пособия на инвалидность в Мангистауской области

Прокуратура Мангистауской области проанализировала состояние законности процедуры направления онкобольных на прохождение медико-социальной экспертизы, передаёт BaigeNews.kz.

Результаты показали, что вопреки требованиям действующего законодательства 661 лицо, страдающее онкологическими заболеваниями 3-4 группы и получающие паллиативную помощь, были лишены возможности оформления инвалидности и получения гарантированного социального пособия.

"Так, в отношении указанных пациентов, часть из которых состояла на "Д" учете более пяти лет, лечащие врачи не инициировали вопросы по установлению им инвалидности, степени утраты трудоспособности и определению необходимых мер социальной защиты", - говорится в сообщении прокуратуры.

В целях устранения выявленных нарушений внесен акт прокурорского надзора.

На сегодняшний день нарушения устранены, Управлением здравоохранения проводится работа по направлению указанных лиц для прохождения медико-социальной экспертизы.

Данный процесс находится на контроле прокуратуры области.