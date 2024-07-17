Казахстанские онкобольные могут остаться без бесплатных лекарств

Общественный фонд "Қазақстан халқына" информирует, что с ноября 2023 года в рамках утвержденного "Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы" осуществляет обеспечение граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями 15-ю современными таргетными лекарственными средствами до их включения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), передаёт BaigeNews.

28 декабря 2023 года приказом министра здравоохранения нашей страны № 176 в ГОБМП вошли 6 препаратов из 15, которые ранее обеспечивались Общественным фондом "Қазақстан халқына". А именно - Рибоциклиб, Абемациклиб, Апалутамид, Алектиниб, Иксазомиб, Даратумумаб.

Регистрация приказа министра здравоохранения от 28 декабря 2023 года № 176 в органах юстиции, предполагает, что до его введения в действие государственные органы должны проработать все необходимые механизмы, связанные с его реализацией.

Общественный Фонд "Қазақстан халқына" многократно обращался в Министерство здравоохранения, но так и не получил ответов на свои запросы о механизмах и сроках начала реализации приказа МЗ от 28 декабря 2023 года № 176, и во избежание наступления критических последствий в виде прерывания терапии продолжал обеспечивать наших граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, вышеперечисленными шестью наименованиями лекарственных средств.

По окончанию шестимесячного периода в фонд поступили и продолжают поступать обращения от местных исполнительных органов, в которых они выражают неготовность обеспечивать онкопациентов шестью лекарственными средствами до конца текущего года.

С целью поддержки непрерывного лечения граждан, Общественный фонд "Қазақстан халқына" осуществил приобретение вышеперечисленных шести лекарственных препаратов еще на два месяца, то есть до конца августа 2024 года.

Министерство здравоохранения, областные Управления здравоохранения и онкологические центры уведомлены о необходимости принять меры для бесперебойного обеспечения граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в соответствии с нормативно-правовыми актами нашей страны.

Общественный фонд "Қазақстан халқына" обратился к депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстан с просьбой взять на контроль вопрос исполнения Приказа МЗ РК от 28 декабря 2023 года № 176 самим Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами.