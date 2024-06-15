Онкобольная Кейт Миддлтон хочет присутствовать на параде в честь короля

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая в данный момент борется с онкологическим заболеванием и продолжает курс химиотерапии,

рассказала журналистам, что "идёт на поправку", и пообещала в эту субботу появиться на публике во время торжественной церемонии выноса знамени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Это станет первым официальным мероприятием с участием герцогини Кембриджской с момента постановки диагноза и проведенной в январе операции на брюшной полости.

В то же время Кейт добавила, что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится ещё несколько месяцев.

"Впереди ещё долгий путь", — напомнила она.

С тех пор как в марте принцесса Уэльская предала свой диагноз гласности, опубликовав очень личное сообщение в соцсетях, никаких новых подробностей о состоянии ее здоровья из дворца не поступало.

К новому сообщению принцессы приложена свежая фотография, сделанная Мэттом Портеусом возле ее дома в Виндзоре.

Впрочем, сама принцесса напоминает, что любые хорошие новости о ее болезни следует воспринимать с осторожностью.

"Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится", — пояснила она. "Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму", — продолжила Кейт. "Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление", — добавила она.

В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет и даже ее план появления на параде по случаю выноса королевского знамени может измениться в последний момент.