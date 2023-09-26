"Они не знают, что делать с деньгами", или Почему некоторым бизнесменам нельзя выдавать гранты

Малый и средний бизнес в Казахстане развивается быстрыми темпами: ежемесячно на рынке появляются сотни новых субъектов. Однако часть действующих в это же время закрываются, в том числе по причине недостаточной компетентности.

О том, что должен знать начинающий предприниматель, есть ли в Казахстане реальная конкуренция в бизнесе и каковы перспективные направления рассказал в интервью BaigeNew.kz генеральный директор консалтинговой компании Асхат Бекбауов.

Компания работает на рынке Казахстана 9 лет и оказывает услуги по технической и информационной поддержке субъектов МСБ.

- Пять основных проблем, с которым приходит к вам бизнес?

- Малый оборот, малый доход, низкий средний чек, низкая маржинальность и как вести соцсети.

Все предприниматели, конечно, хотят увеличить доход. Мы обучаем их, увеличиваем продажи их продукции путём запуска рекламных акций, создания сайта, ведения соцсетей. Запускаем таргет, контекстную рекламу, рекламу в YouTube, TikTok. Обучаем их отдел продаж, при необходимости ищем сотрудников. За эту услугу назначаем абонентскую плату в среднем от 600 тысяч до миллиона тенге в месяц.

К нам приходили предприниматели, которые на протяжении полугода ничего не зарабатывали и работали в минус. Сейчас их оборот составляет около 30 млн тенге, а это около 9 млн чистого дохода. Они сделали такой скачок за три месяца.

- Почему важно пройти обучение перед тем, как запустить свой бизнес?

- Предпринимателям нужно разбираться в продажах, маркетинге, в продукте, правильно расписывать его ценности, писать офферы, научиться писать спецпредложение. А у нас многие запускают акции и работают в минус.

90% предпринимателей, которые закрыли свой бизнес, были не подготовлены, не обучались основам бизнеса и работали по наитию, совершали ошибки, набивали шишки, были не готовы к конкуренции. Подготовленными оказались те, кто вкладывал в своё образование, и не 500 тысяч тенге, а даже больше. Поэтому нужно инвестировать в своё образование.

А если начинающий предприниматель приходит к нам, мы составляем ему чёткий бизнес-план, стратегию, анализируем рынок. После того, как построена бизнес-стратегия, выбрана ниша для открытия бизнеса, мы можем за абонентскую плату обеспечить сопровождение, помочь увеличить продажи.

У нас есть свой обучающий центр, где получить знания можно как в онлайн-формате, так и в офлайн. Также мы проводим трёхчасовые мастер-классы, на которых раскрываем все фишки и лайфхаки в определенной теме, разбираем ситуации в формате вопрос-ответ.

- Основная часть ваших клиентов каким видом бизнеса занимается?

- Мы стараемся не брать дистрибуцию продуктов, розницу, продуктовые магазины. К нам приходят бизнесмены, у которых магазины одежды, стоматологии, медцентры, рекламно-производственные компании, а также которые продают продукцию немассового потребления, например, владельцы небольших пекарен.

- Были случаи, что вы отказывали в предоставлении своих услуг и по какой причине?

- Конечно. Из 10 обратившимся мы отказываем пятерым. Причина отказа - человек хочет получать прибыль, но не хочет работать и готов просто заплатить кому-то. Это называется перекладывание ответственности. А мы учим человека работать. И заключаем с клиентом договор, в котором прописаны обязательства обеих сторон. А тут получается одна сторона не заинтересована в исполнении своих обязательств.

- Конкурентный ли в Казахстане рынок?

- У нас самая большая проблема - большая территория и небольшая численность населения. Поэтому невысокая потребительская способность. В Астане проживает полтора миллиона человек как в небольшом провинциальном городе России. Приезжающие в Казахстан релоканты из России говорят, что у нас в Астане нет конкуренции. Например, в Москве конкуренция создаётся даже в микрорайонах и там обороты побольше, чем во всей Астане.

Каждый месяц в Казахстане появляются около 5000 новых субъектов МСБ. Только в Астане сейчас 198 тысяч действующих субъектов МСБ, в Алматы - 300 тысяч. В целом по Казахстану - 11 тысяч.

В Казахстане только сейчас появилась конкуренция среди субъектов МСБ, и она усиливается ежемесячно, что идёт только на благо покупателей - расширяется ассортимент продукции.

- Насколько велика роль соцсетей в бизнесе?

- В Казахстане продажи через соцсети начали расти три-четыре года назад. И сейчас, если в Казахстане, как в России, заблокируют Instagram, то у нас 90% субъектов МСБ встанут. Потому что они выстроили продажи через соцсети.

- Эффективна ли господдержка бизнеса в Казахстане?

- Мое субъективное мнение - государство выделяет дотации не по тем критериям. Гранты выдают начинающим предпринимателям, но начинающие предприниматели с большой долей вероятности закроются. Как правило, до реально работающих компаний они не доходят.

Нужно усилить контроль за выделением грантов от государства. Так, ко мне приходят очень много людей на консультацию: они наняли консультантов, которые расписали бизнес-план, получили дотации от государства и теперь они не знают, что делать с этими деньгами. Потому что по характеру они не предприниматели, они просто умеют писать хороший бизнес-план. Они не осваивают деньги, а просто тратят их на личные нужды. И их никто не контролирует. Получается, что на открытие бизнеса получают деньги люди, которые не нуждаются в них. А кто нуждается, работают и зарабатывают кровью и потом.

- Бизнес на каких услугах сейчас растёт в Казахстане?

- Сейчас активно открываются центры красоты, на них есть большой спрос. Фонд "Даму" активно выдает кредиты на открытие медцентров и стоматологий - они есть почти в каждом доме. Их услуги не были востребованы, просто выделили большие дотации и люди воспользовались этим. Но почти каждая третья стоматология работает в минус и они ждут лучших времен. Некоторые сдали помещение в аренду или их выкупил крупный игрок, то есть сеть клиник.

- Какие виды бизнеса развиваются в регионах?

- Регионы в основном живут за счёт пищевого производства и сельского хозяйства. Почти у каждого предпринимателя в регионе есть крестьянское хозяйство, они получают госсубсидии на развитие АПК. Далее они открывают магазины, кафе, рестораны, то есть занимаются развитием услуг в своём регионе, но масштабировать бизнес не хотят. Зачем? Они зарабатывают 5 млн тенге в месяц, есть квартира в регионе и Астане, дети обеспечены. Скачок с малого бизнеса в средний идёт быстрее, а переход со среднего в крупный бизнес самый проблематичный.

Своим клиентам я предлагаю идти не в крупный бизнес, а открыть ещё одну компанию в другом направлении.

- Какие сферы для открытия бизнеса вы можете порекомендовать своим клиентам?

- Сферу, где можно открыть бизнес, мы своим клиентам не подсказываем. Но в целом у нас все сферы открыты. Нужно продавать то, в чём вы сильны, иначе вас "съедят". Для этого нужно обучиться ведению бизнеса.

Могу сказать, что две самые перспективные ниши в Казахстане это IT-сфера и лёгкая промышленность.

В настоящее время в Казахстане конкуренцию лёгкой промышленности создают предприниматели, которые закупают товар на базаре "Дордой" в Кыргызстане и перепродают тут через Instagram. Чек пробивать не нужно, налоги не платят, а государство теряет деньги. А у казахстанского производителя расходы больше, поэтому цены выше. Но всё же в лёгкой промышленности можно заработать, если грамотно построить бизнес.

- Спасибо за интервью.