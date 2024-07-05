"Они не чужие друг другу люди": мама Кайрата Нуртаса рассказала подробности конфликта в самолете

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассматривается дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Мать певца призвала стороны примириться, так как "они не чужие друг другу люди".

"Я как мать хорошо владею ситуацией. Во-первых, эти двое раньше были друзьями. Он часто бывал в нашем доме, мы с ним делили один хлеб. Они не чужие друг другу люди. Я здесь не вижу никакой вины, чтобы её признавать. Но между слов идет ложь. Асылбек, ты говоришь неправду. Ты мне как сын. Здесь вы оба виноваты. И ты матерился, и он матерился. Ты ударил, Кайрат в ответ тоже ударил. Такая драка бывает у каждого мужчины. Агрессия бывает у всех. Лишних слов не надо. Лучше будет, если вы друг друга простите", - сказала Гульзира Айдарбекова.

Активно в заседании суда участвует родной младший брат обвиняемого - Аян Айдарбеков. Он уточнил у Кайрата, кто первым начал конфликт. На что тот ответил, что первым ударил пострадавший - Асылбек Беккаиров.

Отметим, процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.

В отношении певца Кайрата Нуртаса зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.

15 суток ареста для Кайрата Нуртаса запросил прокурор.