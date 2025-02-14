Командные сборы спортсменов по зимним видам спорта проходят на оборудованных площадках Щучинска, Риддера, Астаны и Алматы. Но мало кому известно, как начинается спортивная карьера будущих чемпионов в детско-юношеских спортивных школах. Протекающая крыша, отсутствие площадки для тренировок и сырые винтовки биатлонистов. Полувековой барак без воды, удобства на улице и угроза для здоровья конькобежцев. В таких условиях юные спортсмены области Абай получают азы своего мастерства. Какие проблемы мешают развивать зимние виды спорта на местах, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Накануне мужская команда по биатлону принесла Казахстану серебряную медаль на Зимних Азиатских Играх в Китае. В состав четвёрки участников эстафетной гонки вошёл мастер спорта, семейчанин Кирилл Бауэр, показав отличную работу.

Свою спортивную карьеру он начинал в этом отделении Детско-Юношеской спортивной школы (ДЮСШ) олимпийского резерва по зимним видам спорта г. Семей. На несколько лет раньше здесь впервые встала на лыжи золотая призёрка Универсиад и Азиад, Чемпионка мира Галина Вишневская.

Больше полувека в школе воспитывают лыжников, конькобежцев и биатлонистов. Сейчас в стенах заведения обучается 207 юниоров. Ещё 60 ребят находятся в резервном составе.

Тренеры по каждому направлению регулярно поставляют стране мастеров спорта и международных призёров, при этом ковать новые спортивные кадры порой приходится в ограниченных условиях.

"У нас отобрали площадку"

Казахстан занимает 18 место в мире по биатлону. Внутри страны тройку лидеров составляют Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Абайская области. И это при том, что у "бронзового" Семея примитивные условия для подготовки: старое оборудование, маленькая площадка и отсутствие лыжероллерной трассы. Если улучшить материально-техническую базу, решив три эти основные проблемы, результаты не заставят себя ждать, считают тренеры по биатлону.

Мы решили посетить учебный полигон и отправились в ДЮСШ. В день съёмок здесь проходил чемпионат области Абай по биатлону среди младших и средних юниоров.

Самые первые и главные навыки биатлона дети получают на этом поле. Небольшая площадка совмещает в себе трассу и стрельбище. В 2007 году здесь проходил летний чемпионат Азии. А недавно у территории "откусили" солидный кусок, важную "начинку" - подъёмы и спуски.

Территория учебного стадиона уходила в гору, где юниоров учили укрощать крутые склоны. На этой песчаной горе протекают родники, чьи воды заполняют резервуары Затонского водозабора, снабжающего живительной влагой весь район в радиусе нескольких километров.

Пять лет назад руководство ГКП "Семей Водоканал" решило, что стратегический объект нужно оградить от лишних глаз и детских лыж. Поэтому было принято решение устранить риски. В результате водозабор оградили бетонными плитами по всему периметру, закрыв учащимся спортивной школы доступ к площадке.

"Была хорошая трасса - подъёмы и спуски рядом со школой, круг в 2,5 километра. Сейчас наш круг составляет всего 500 м. Мешает забор, и это очень стесняет наши условия. Мы не можем полноценно готовиться к соревнованиям, едем либо в Риддер, либо в Щучинск. Поначалу на уровне школы, затем спортивного клуба и Управления спорта нам обещали помочь решить вопрос. Мы предложили заменить одну плиту на металлические ворота, чтобы открывать доступ к площадке. Но воз и ныне там", - рассказал о большой проблеме семейских спортсменов главный тренер по биатлону с 50-леним стажем, мастер спорта Александр Борило.

Выход, конечно, нашёлся. Тренеры не могли оставить юниоров без возможности отрабатывать важные навыки по обузданию горок и нашли другую пересечённую местность, правда, находится она в полутора километрах от школы. Чтобы дойти до самооборудованной базы ребятам нужно обойти забор, перейти четырёхполосную трассу Семей-Павлодар, и уже в бору вставать на лыжи. Это занимает много времени, особенно сложно стало после сдвига часового пояса.

"Открытая местность, дуют ветра, если на улице 15 градусов мороза и ниже, ребята замерзают, пока добираются туда, а ещё нужно потренироваться и вернуться. Это нам мешает!", - подытожил проблему Александо Борило.

Мы обратились за комментарием в коммунальное предприятие "Семей Водоканал" и поинтересовались, можно ли отодвинуть забор только для ребят ДЮСШ. Ответ был однозначным и категоричным.

"Это особо-охраняемая зона, доступ туда строго запрещён, поэтому мы установили забор, колючую проволоку и камеры видеонаблюдения. Здесь размещается водоисточник открытого каптажа. Если что-нибудь попадёт в воду, абоненты могут заболеть или отравиться. Вначале к нам обращались с письмами, просьбами убрать забор, но ответ у нас один - вход на территорию водозабора запрещён", - безапелляционно ответили в администрации ГКП "Семей Водоканал".

Территорию биатлонистов облюбовало и ещё одно предприятие - "Теплокоммунэнерго". Пару лет назад коммунальщики проложили на стрельбище теплосети для наращивания теплоэнергии нового микрорайона "Карагайлы". Но трубы не доставляют больших неудобств, в отличие от забора. Расстраивает безразличное отношение, говорят тренеры.

Обратили внимание

С образованием области Абай детско-юношеский спорт впервые за десятки лет почувствовал ощутимую поддержку со стороны государства. Так, в прошлом году биатлонистам закупили восемь винтовок и новые лыжи. До этого приходилось отрабатывать навыки стрельбы на "стволах" бывшего употребления 1998 года выпуска.

Спортивное оружие хранится в тире, кровля которой протекает с завидной регулярностью. В сезон активного таяния снега и дождливые дни осадки заливают помещение, винтовки сыреют, на полу собираются лужи. Этой проблеме уже много лет, но пока никто не взялся за её решение.

"У нас три основные проблемы – это нехватка оружия и патронов, закрытый выход со стрельбища и отсутствие лыжероллерной трассы, - перечислил Александр Борило.

Такие затяжные проблемы с инфраструктурой по действующему законодательству требуют решения в определённые этапы, говорят в госаппарате. Нужно составить проектно-сметную документацию, затем пройти госэкспертизу, и только потом подавать заявку на получение средств из бюджета.

"Мы понимаем, что многие ДЮСШ требуют срочного ремонта, и стараемся обратить на всех внимание. Но за два года проблемы, которые копились 25 лет, невозможно решить", - пояснил заместитель Управления физической культуры и спорта области Абай Бахыт Бекбосынов. - В тире биатлонистов необходим капитальный ремонт. Текущим там не обойтись".

Дорога мечты!

Заветная мечта семейских биатлонистов - это освещённая лыжероллерая трасса. В её отсутствие спортсмены вынуждены надеяться на непредсказуемую небесную канцелярию, которая в последние годы ощутимо отодвигает наступление полноценной зимы. Так, нынешний сезон начался в Семее только 20 декабря из-за отсутствия снега. А с его активным таянием сезон завершится в марте. Уже сейчас, в середине февраля, снежный покров из-за тёплой погоды становится рыхлым.

Когда нет снега, спортсмены катаются на обочинах шоссе, чаще всего у западных ворот Семея близ павлодарской трассы, деля асфальт с водителями грузовых и легковых автомобилей. Причём не всегда адекватных.

"Нам нужна пересечённая местность, а на этой трассе асфальт не самого лучшего качества. Но это полбеды. В выходные по дороге едет много отдыхающих. Порой бывают такие проблемы, что водители выскакивают с монтировками, кидаются на детей с требованием освободить трассу, мол - мы не имеем права. А нам больше негде", - рассказал залуженный тренер Александр Борило.

Сама ближайшая лыжероллерная трасса находится в Риддере. Её открыли летом 2024 года, а на строительство ушло около 170 млн. тенге. Она не уступает зарубежным стандартам ни по качеству покрытия, ни по перепадам высоты.

В областном Управлении спорта поведали, что строительство лыжероллерной трассы в Семее есть в ближайших планах.

"Проектно-сметная документация разработана и проходит государственную экспертизу. Когда станет известна окончательная стоимость проекта, ведомство отправит бюджетную заявку в местный бюджет. В случае одобрения проекта маслихатом и бюджетной комиссией, у спортсменов-зимников появится заветная спортивная дорога", - пояснили в Управлении физической культуры и спорта.

Освещённая и оборудованная лыжероллерная трасса может обеспечить спортсменов по зимним видам возможностью безопасно тренироваться круглый год. В том числе и конькобежцев.

Однако отсутствие трассы - не главная проблема, с которой регулярно сталкиваются представители самого старейшего зимнего олимпийского вида спорта.

Синий дом

В ДЮСШ на конькобежном отделении обучается 40 ребят в возрасте от 9 до 18 лет. Среди них спортсмены высшего ранга. В прошлом году несколько учащихся стали первыми в командном кубке Чемпионата Казахстана. В этом году команда девочек в возрасте 14-15 лет заняла второе место в командном спринте на юниорском чемпионате, ещё не являясь юниорами (возраст юниоров 16 - 17 лет).

Стадион "Локомотив" и вся инфраструктура на его территории, где проходят тренировки, находится на балансе Спортивной школы высшего мастерства. А это ледовый каток, раздевалка и хранилище для инвентаря.

Здание середины ХХ века представляет собой насыпной барак с печкой в центре раздевалки. Воды и санузла внутри нет. Удобства в десяти метрах на улице. Умыться или промыть рану в случае травмы здесь настоящая проблема. На полу всегда заготовлены наполненные канистры с водой.

Температуру в здании поддерживают охранники стадиона. Однако порой с нарушением правил противопожарной безопасности. Поэтому утренние тренировки начинаются с проветривания задымлённых комнат. Это одна из главных проблем конькобежцев.

"Хочется добиться того, чтобы "Локомотив" вошёл в состав школы зимних видов спорта, чтобы был хороший заинтересованный хозяйственник. Утром здесь дым, дверь открываем, проветриваем. Какое может быть тепло? Ладно, если мы видим дым, а ведь можем и не заметить угарный газ. Хотелось бы для начала вынести печку за пределы здания, провести самый элементарный ремонт. Мечтаем о нормальных условиях и комфорте для наших воспитанников", - рассказывает старший тренер отделения конькобежного спорта Ильмира Хамитова.

На стенах и в полах трещины, нет элементарных условий для переодевания, все принадлежности висят на столярных гвоздях.

Вечером на катке устраивают массовые катания. Школа, на балансе которой находится стадион, имеет законное право осуществлять коммерческую деятельность. Поэтому тренерам и спортсменам приходится делить барачный домик с любителями вечерних "покатушек". В результате увесистый инвентарь, которым ребята пользуются в течение тренировок, приходится снова и снова сначала выносить, а затем убирать в каморки для хранения.

Такое соседство доставляет много неудобств - как в раздевалке, так и на льду.

"Многие дети приходят с родителями и ужасаются этой картине, их пугают условия, и мы их хорошо понимаем. Всё это действительно печально выглядит. Долгие годы кроме покраски здание ничего не видело", - говорит Ильмира Хамитова.

Тренер Ильмира Наубиуллаевна пришла в конькобежный спорт ребёнком в 1976 году, почти 50 лет назад вместе с родной сестрой Флюрой. Постигала азы у известного спортивного педагога Галины Анатольевны Машковой. Позже две родные сестры бок о бок воспитывали спортсменов. 25 лет назад, в 2000 году, Ильмира Хамитова привела к победе свою первую чемпионку Казахстана. На сегодня её ученики регулярно выдают высокие результаты.

Родители ребят видят, что во многом это становится возможным благодаря энтузиазму тренеров и самих детей.

"Они медали привозят, а тренируются в стеснённых условиях. Просим акимат взять на контроль эту проблему и закрепить этот стадион именно для конькобежцев, ведь в городе есть ещё несколько катков для массового катания. Плюс здесь слабое освещение, а ведь на улице рано темнеет. 60 лет назад аташка нашего сына ходил сюда заниматься, говорит, что почти ничего не изменилось - этот же забор, тот же домик. После снегопадов каток сокращается и сокращается, хотелось бы, чтобы снег чистили более тщательно. Вместо того, чтобы вынужденно отправлять детей в Астану и Павлодар, оплачивать им командировочные, можно было вложить эти деньги сюда, в этот лёд", - высказалась семейчанка, мама юного воспитанника отделения конькобежного спорта Айгерим Кимолаева.

В прошлом году школа по зимним видам спорта приобрела машину для укладки льда методом заливки горячей водой. Сейчас операторы учатся управлять этой машиной у костанайских ледоваров.

"Что такое хороший лёд? Это покрытие без шишек, изъянов, гладкое и скользкое. Для этого нужна специализированная машина, которая плавит высокой температурой все изъяны. Плюс у этой техники есть насадка, строгающая лёд. Надеемся, что она не будет стоять без дела и вскоре её применят по назначению", - предвкушают тренеры.

Хороший профессиональный лёд в понимании конькобежцев есть на высокогорном Медео, на костанайском катке открытого типа и на столичном крытом стадионе "Алау". Медео - жемчужина рекордов времён Советского союза - уже давно стал местом массового катания. Спортсмены могут заниматься здесь только рано утром или с заходом солнца. И такая проблема в стране повсеместна.

Чиновники знают о проблемах конькобежного спорта, но пока разводят руками - передавать стадион "Локомотив" на баланс школы по зимним видам спорта они не собираются, и ремонта в планах тоже нет. Вместо этого они планируют построить здесь современный спортивный комплекс.

"Много стадионов перешло в частные руки, но "Локомотив" удалось сохранить на балансе школы, чтобы у города был социально значимый спортивный объект. Ремонтировать стадион нерентабельно. Сейчас совсем другие требования и параметры. Была разработана проектно-сметная документация, в план развития города включили строительство многофункционального спортивного комплекса на этой локации. В данное время идёт государственная экспертиза. Мы понимаем тренеров, ведь за последние 30 лет большинство школ вообще не ремонтировалось. В итоге мы получили много аварийных объектов. С образованием области составили план работ, разработали несколько ПСД. В ближайшие два года планируем начать строительство на "Локомотиве", ремонт в ряде спортивных школ и строительство лыжероллерной трассы, - пояснил заместитель главы Управления спорта Бахыт Бекбосынов. - Мы закупили инвентарь, чтобы можно было достойно выступать на международных соревнованиях. Лыжи и коньки не покупались годами. Было протокольное поручение Акима области закупить инвентарь. Также постановлением многим спортсменам назначили стипендию".

В Абайской области начитывается 14 детско-юношеских школ, пять из них в Семее.

Фото: Альбина Халел.