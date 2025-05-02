  • 2 Мая, 21:13
  • BAIGENEWS

"Они этого заслуживают": Трамп хочет отменить налоговые льготы Гарварда

Президент Гарварда заявил, что школа "не откажется от своей независимости".

Сегодня, 20:10
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
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Фото: pxhere.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет будет лишён статуса университета, освобождённого от налогов. Решение прокомментировали в вузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

"Мы собираемся лишить Гарвард статуса освобождения от налогов. Это то, чего они заслуживают!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Журналисты обратилась в вуз за комментариями.

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