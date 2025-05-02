"Нет никаких юридических оснований для отмены статуса Гарварда, освобождённого от налогов. Такие беспрецедентные действия поставят под угрозу нашу способность выполнять нашу образовательную миссию. Средства на федеральные налоги придётся изымать из других приоритетов, что "приведет к сокращению финансовой помощи студентам, отказу от важнейших программ медицинских исследований и потере возможностей для инноваций", - заявил представитель университета.

Президент Гарварда заявил, что школа "не откажется от своей независимости или от своих конституционных прав. Ни Гарвард, ни любой другой частный университет не может позволить себе быть поглощённым федеральным правительством".