"Они этого заслуживают": Трамп хочет отменить налоговые льготы Гарварда
Президент Гарварда заявил, что школа "не откажется от своей независимости".
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
135Фото: pxhere.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет будет лишён статуса университета, освобождённого от налогов. Решение прокомментировали в вузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.
"Мы собираемся лишить Гарвард статуса освобождения от налогов. Это то, чего они заслуживают!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
"Нет никаких юридических оснований для отмены статуса Гарварда, освобождённого от налогов. Такие беспрецедентные действия поставят под угрозу нашу способность выполнять нашу образовательную миссию. Средства на федеральные налоги придётся изымать из других приоритетов, что "приведет к сокращению финансовой помощи студентам, отказу от важнейших программ медицинских исследований и потере возможностей для инноваций", - заявил представитель университета.
Президент Гарварда заявил, что школа "не откажется от своей независимости или от своих конституционных прав. Ни Гарвард, ни любой другой частный университет не может позволить себе быть поглощённым федеральным правительством".
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