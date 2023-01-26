"Она в идеальной форме". Рыбакиной пророчат победу в полуфинале Australian Open

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Надежда Петрова — известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA оценила шансы на победу в получинале Australian Open Елены Рыбакиной над беларуской Викторией Азаренко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Полагаю, что многие хотели бы увидеть белорусский полуфинал, но, честно говоря, мне в это не очень-то и верится. Да, Арина Соболенко, может быть, и выйдет в главный матч турнира, а вот Виктория Азаренко — вряд ли. И дело даже не в ней, а в том, что Елена Рыбакина находится в идеальной форме. Она уверенно добралась до полуфинала и готова продолжить свою победную серию дальше. Тем более, что до финала остался лишь один шаг, а для победы на турнире — два. Но пока нужно ей думать о том, как обыграть Азаренко", — сказала Петрова.

Она также отметила, что у Рыбакиной на нынешнем турнире провалов не было, а вот у Азаренко были сбои, в том числе в игре с теми, кто ей явно уступает. И пусть она в четвертьфинале показала хороший теннис, переиграв в двух сетах американку Джессику Пегулу, фаворитом предстоящего матча является Рыбакина. Её сопернице будет тяжело выдержать ритм казахстанки. Петрова также сказала, что ждёт итогового счёта игры 2:5 в пользу Елены Рыбакиной.