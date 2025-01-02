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Она сказала нет: Тимати сделал предложение девушке

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starhit.ru Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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Фото: starhit.ru

Совсем недавно рэпер Тимати намекнул на то, что женился. Но его возлюбленная в соцсетях запутала поклонников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

В конце декабря 41-летний рэпер поделился в соцсетях видео с туалетами, из которых открывается красивейший вид на горы, океаны и даже айсберги.

"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", — подписал он ролик.

Больше Тимати никак не комментировал сказанное, зато его девушка сделала публикацию, которая снова запутала общественность. На видео Валентина Иванова едет в машине, в кадре крупным планом появляется ее правая рука, а на безымянном пальце красуется роскошное кольцо. Однако Иванова не стала говорить о помолвке и лишь бросила: "Я сказала "нет"".

Поклонники давно ждут, когда артист женится. Их удивляло, что он не повел в загс Алену Шишкову, которая подарила ему дочь Алису, и Анастасию Решетову, родившую сына Ратмира. Теперь публика надеется, что повезет Валентине. К слову, в прошлом году звезда уверял, что не боится официального брака.

Тимати говорил, мол, вскоре он может отправиться под венец. 

"С самого начала я знал, что мне хотелось бы связать себя брачными узами с человеком, в котором я на сто процентов уверен, чтобы это было один раз и без разводов. Поэтому не спешил. Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Достаточно долго был в свободном статусе. Мне кажется, к 40 годам ты уже более сознательно и обстоятельно подходишь к этому вопросу… Думаю, в текущий момент ментально я более чем готов к тому, чтобы сделать все правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем…" — заявлял он в одном из телевизионных шоу.

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