Совсем недавно рэпер Тимати намекнул на то, что женился. Но его возлюбленная в соцсетях запутала поклонников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

В конце декабря 41-летний рэпер поделился в соцсетях видео с туалетами, из которых открывается красивейший вид на горы, океаны и даже айсберги.

"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", — подписал он ролик.

Больше Тимати никак не комментировал сказанное, зато его девушка сделала публикацию, которая снова запутала общественность. На видео Валентина Иванова едет в машине, в кадре крупным планом появляется ее правая рука, а на безымянном пальце красуется роскошное кольцо. Однако Иванова не стала говорить о помолвке и лишь бросила: "Я сказала "нет"".

Поклонники давно ждут, когда артист женится. Их удивляло, что он не повел в загс Алену Шишкову, которая подарила ему дочь Алису, и Анастасию Решетову, родившую сына Ратмира. Теперь публика надеется, что повезет Валентине. К слову, в прошлом году звезда уверял, что не боится официального брака.

Тимати говорил, мол, вскоре он может отправиться под венец.