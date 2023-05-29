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"Она как будто в другом мире": в чем причины послеродового психоза
Случаи отказов женщин от собственных новорожденных детей в Казахстане происходят с пугающей частотой. Есть и факты когда женщина не только сама сводит счеты с жизнью, но и лишает ее своих малолетних детей. Специалисты, психологи знают этому объяснение и всегда призывают при первых признаках психоза или депрессии обращаться к специалистам. В проблемах сложного материнства разбирался корреспондент BaigeNews.kz.
Недавно в Павлодаре 24-летняя девушка получила 8 лет лишения свободы за то, что допустила смерть собственного сына. Следствием было установлено, что мать уронила, а после еще дважды ударила младенца по голове, что и привело к гибели. При этом бабушка мальчика после вынесенного приговора заявила, что ее дочь страдала психозом.
Павлодарский психолог, работающая на телефоне доверия, говорит, что послеродовой психоз у женщин реален. Конкретный случай с девушкой, допустившей гибель собственного сына, комментировать не вправе, но признает, что проблемы могут возникнуть.
"Это одно из изменений психики, это заболевание, при котором восприятие человека искажается. Состояние, при котором могут быть тревога, страх. И такие раздражители, как плач ребенка, усугубляют это состояние, плач может быть абсолютно невыносимым. При психозе женщина может проговаривать какие-то несвязные вещи, на самом деле она как-будто в другом мире находится, какой-то мир темный, ужасный, в котором все против нее, где выхода нет. Самостоятельно себе такой диагноз поставить, даже прочитав в интернете методичку, невозможно. Можно увидеть только признаки и обратиться к специалистам", - объясняет психолог медико-психологической помощи телефона доверия павлодарского областного центра психического здоровья Елена Глотова.
При малейших признаках странного поведения со стороны женщины после родов, психолог советует внимательно приглядываться родным и близким. Важна поддержка супруга, который не должен самоудаляться после рождения малыша, а стараться наравне вникать в новые реалии, когда в доме появился младенец.
По словам Елены Глотовой, на телефон доверия в Павлодарской области в месяц в среднем поступает 400 звонков. Большая часть из тех, кто обращается - женщины. Вопросы разные, но самые частые: взаимоотношения с супругом и как решить проблемы с детьми. Помощь оказать реально всем, говорит специалист.
В Павлодаре действуют специальные центры, готовые принять женщин к себе. Оказать психологическую поддержку, финансовую, предоставить жилье, решить проблемы с документами. Таких общественных объединений по Казахстану много.
В павлодарском общественной фонде "Ана Үйі" сегодня проживает 10 мам и 15 детей. У организации главная миссии – сохранить ребенка рядом с мамой, предотвратить отказ от малыша. По словам координатора центра Асель Абишевой, порой приходится самим выискивать женщин, которые намерены бросить еще не родившегося ребенка. Работу с ними начинают на ранней стадии.
Историй успеха в фонде намного больше. Случались, конечно, и отказы, были и те женщины, которые оставляли детей и не возвращались. Каждый конкретный случай индивидуальный, но причины чаще всего схожи.
"Нередко обращаются выпускницы детских домов. Жилья нет, очередь на получение квартиры еще нескоро, ребенок маленький, заработки случайные. За эти годы проживали не только сироты нашей области, сейчас, например, живут две выпускницы из Розовского детского дома, а одна из детского дома Акмолинской области. За последние две недели в Дом мамы пришли с проживанием четыре женщины: одна с особенным ребенком, диагноз ДЦП, приехали из Железинского района на бесплатную реабилитацию, денег на съем жилья нет, родственников в городе нет, курс лечения продлится два месяца. Вторая мама пришла с пятимесячным сыном, гражданский муж ушел к другой, оставив жену и ребенка на съемной квартире. Еще одна женщина пришла к нам, забрав малыша из Дома малюток, где он полгода находился без нее по временному заявлению, оставление было по причине отсутствия жилья и финансовых трудностей мамы. Три дня прожила женщина с двумя детьми, жертва бытового насилия. Заявление писать отказалась. Все дни с ней работал психолог. На четвертый день приехал муж, она обрадовалась и не задумываясь, поехала домой", - рассказывает координатор общественного фонда "Ана Үйі" Асель Абишева.
С трехлетним сыном в доме мамы проживает Ева из Караганды. Для нее это не первый опыт. Девушка говорит, приходилось обращаться в подобные центры в Темиртау, Астане и в родном городе. Она, в отличие от тех, кто выбрасывает своих детей, уверено заявляет, никогда не допускала даже мысль о том, чтобы оставить сына. Сама из детского дома и знает, что такое жить без родителей, скитаться. Кстати, тяжелая жизненная ситуация у Евы отчасти из-за супруга.
"Когда мы вместе жили, любая причина могла быть, чтобы он меня побил. Он полгода меня бил. Мне некуда было идти. Он мне угрожал, что если уйду, позвоню в полицию, то ноги руки поломает, в лес вывезет. После я ушла в дом матери, спустя время вернулась к нему. Первое время было нормальное отношение, но потом все началось снова. Постоянная ревность, я ни с кем не могла общаться, он все равно мне говорил, что я с кем-то общаюсь, куда-то хожу. Мне это надоело, и я ему сказала, что больше не могу терпеть такое отношение к себе. Сейчас он в тюрьме и я хочу подать на развод", - говорит постоялица общественного фонда "Ана Үйі" Ева.
По словам координатора общественного фонда, женщины, которые к ним приходят, обычно в подавленном состоянии. Самая главная помощь, которую оказывают здесь – психологическая. Женщина в первую очередь думают о том, что она никому не нужна, ничего у нее не получится и что все отвернулись. Асель Абишева считает, что это тоже одна из причин печальных историй, когда матери бросают своих детей в мусорных контейнерах, бьют малышей и допускают их смерть.
"Однозначно, женщины, которые так поступают они травмированы не в одном поколении. Возможно, они сами были брошены, либо росли в ненадлежащих условиях, без любви, тепла и ласки. Они не видели должного примера семьи и сама беременность, для них это стресс. Тело дает сигнал мозгу, происходит непонимание, связь с телом отсутствует. Все эти факторы отражаются на поведении человека, возникает отсутствие критичности, нравственности и в результате мы получаем вот такие трагедии. В большинстве случаев к отказу матери от ребенка приводит комплекс различных социальных и психологических причин", - говорит координатор общественного фонда "Ана Үйі" Асель Абишева.
Психолог телефона доверия Елена Глотова считает, что бросить ребенка, оставить на улице, женщина воспринимает, как самый простой способ. Это решение нельзя назвать осознанным, адекватным. И делают это не от хорошей жизни. Малыш мог быть нежданным, нет денег, жилья, семья не принимает, отец ребенка отказывается. Отсюда и происходит срыв психики.
Летом 2022 года в Павлодаре в одной из квартир по улице Айманова обнаружили тело женщины и троих детей. Было открыто уголовное дело, расследование которого ни к чему не привело. Полицейские установили, что мать сама убила детей, а после покончила с собой. И психологи видят в этом все те же проблемы. Только уже куда более масштабные.
"В депрессии, и чем она глубже, человек может причинять себе вред. Новорожденного женщина воспринимает, как часть себя. Были такие случаи, когда женщина детей убила, а потом себя. Она не могла их оставить, она это сделала не потому что у нее была ненависть к детям. Скорее всего, она решила покончить с собой, но она не могла оставить детей. Тут уже на один послеродовой психоз ссылаться не стоит, тут уже нарушение психического здоровья, нарушение состояние психики", - делает вывод психолог Елена Глотова.
По данным ДП Павлодарской области, с начала года в регионе уже зарегистрирован один факт, когда женщина оставила недоношенного ребенка на мусорке.
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