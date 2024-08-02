"Он запугивает нас" - Дана Атешова выступила в суде

Брат бывшего акима Шымкента Марат Айтенов оказывает на экс-супругу Дану Атешову моральное, психологическое и материальное давление. Об этом она сообщила во время судебного заседания, которое проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По ее словам, он пишет заявления в ювенальную полицию. Дане Атешовой звонят сотрудники прокуратуры и ювенальной полиции. Когда потерпевшая обращалась к ним, они бездействовали, но сейчас активизировались, сказала Дана Атешова.

"Мы боимся, что он узнает, где мы живем. У нас есть защитное предписание, но он манипулирует общественным мнением. У меня нет моральных сил ему отвечать в социальных сетях. У меня хватает сил на суд, на уход и заботу за детьми", - сказала Дана Атешова.

Помимо этого, она рассказала, что у нее заблокированы счета. По ее словам, супруг запугивает ее.

"Он везде говорит, что скучает по детям. Но ни разу не писал, не звонил, не спросил, как они. Я рада, что есть защитное предписание. Защитное предписание вынесено в отношении меня, детей на месяц. У него много связей в полиции. Как я могу позволить приехать полиции, чтобы они потом рассказали, где мы находимся. Боюсь что-то рассказывать полиции, говорить, где мы находимся. Он много говорит и запугивает нас".

Ранее стали известны подробности насильственного выселения экс-супруги Марата Айтенова.