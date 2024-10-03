"Он заботится о нашем будущем" - депутат маслихата о выступлении Президента

Как поручения Президента озвученные в Послании этого года реализуются в регионах, рассказала депутат маслихата города Конаев, передает BaigeNews.kz.

Айман Ракишева, как медицинский работник, назвала в числе самых запоминающихся поручений Главы государства необходимость формирования единого пакета базовой государственной медицинской помощи. Его нужно сбалансировать с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. А уже все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования.

"Таким образом, люди смогут получать качественную медицинскую помощь. Я согласна со многими вопросами, затронутыми в недавнем Послании. В первую очередь, конечно, хочется отметить социальные инициативы, которые направлены на улучшение жизни населения, в том числе малоимущего. Как депутат, я постоянно рассматриваю ситуации связанные с образованием, медициной и бюджетом", - рассказала Айман Ракишева.

Отклик у депутата вызвало и сегодняшнее выступление Главы государства на форуме депутатов маслихатов всех уровней.

"Именно в выступлении Президента меня очень тронули теплые слова, которые были сказаны в отношении нашего будущего. Об этих гаджетах, о том, что все-таки мы должны смотреть и воспитывать наших детей. Так, чтобы они не оказались подвержены именно социальным и виртуальным сетям. Я в очередной раз поняла, как Президент заботится о наших детях", - поделилась впечатлениями Айман Ракишева.

Напомним, выступая сегодня на II Форуме депутатов маслихатов всех уровней, Президент нашей страны отметил, что обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики. Сегодня, по словам Главы государства, корни многих общественных проблем кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка. Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир.