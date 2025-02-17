"Он прославляет Казахстан": блогер заступился за вундеркинда Дастана Сатпаева
Молодого футболиста осудили за слабое знание казахского языка
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Казахстанский блогер Артур Аскарулы высказался в поддержку футболиста "Кайрата" Дастана Сатпаева, который вскоре присоединится к лондонскому "Челси", передаёт BaigeNews.kz.
В видео, собравшем сотни тысяч просмотров, блогер раскритиковал хейт в адрес спортсмена.
"Хочу поднять важную тему, хотя знаю, что меня захейтят. Дастан Сатпаев – наш парень. Он станет частью "Челси" и прославит Казахстан на весь мир. Недавно вышло интервью с Кайратом Боранбаевым, и 100% комментариев – осуждение: мол, он не казах, родной язык не знает. Видно, что он старается говорить на казахском, пусть и с акцентом.
Я сам в такой же ситуации. Почему говорю на русском? Потому что всё моё окружение – садик, школа, институт – были русскоязычными. Мне стыдно, что я не знаю родной язык, и Дастану тоже стыдно, я знаю. Но давить на него сейчас нельзя. Мы должны поддерживать его. Это наш вундеркинд. Мы должны гордиться им, помогать, но не перегибать", – сказал Артур.
В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Одни осудили футболиста и блогера за незнание казахского языка:
"Это не оправдание", "За 30 лет можно было бы и выучить", "Надо говорить только по-казахски".
Другие, напротив, поддержали спортсмена:
"Правильно, надо поддержать паренька, он совсем молодой", "Дастан, вперёд! Никого не слушай", "Те, кто его осуждают, просто завидуют, потому что сами ничего не добились".
Ранее мы писали о том, что футбольный клуб "Челси" официально объявил о подписании контракта с 16-летним казахстанским талантом Дастаном Сатпаевым. Этот трансфер стал рекордным для чемпионата Казахстана, так как "Кайрат" получит за игрока 4,3 миллиона евро.
@archibaaaalt
Да будет хейт, но кто то же должен был это сказать: К сожалению у нас так заведено, если ты будучи казахом не говоришь на родном языке, от тебя готовы все отказаться и не важно, что ты делаешь для страны намного больше, чем половина диванных критиков которым лишь бы выплеснуть свою токсичность, они так и ждут чтобы ты проиграл и ошибся, а что если попробовать поддержать и помочь в изучении? Ах да, это намного сложнее чем безмозгло накрывать грязью. Это проблема не только моя и Дастана Сатпаева, который уже в свои 16 лет сделал для имиджа страны больше, чем большинство тех комментаторов которые пишут ему гадости. Это проблема нации, мы теряем язык, культуру, общность, пытаясь каждый раз делить самих же себя на правых и виноватых, на Алмату и Астану, на жузы и ру, на мангуртов и мамбетов. Там в комментах на ютубе меня уже обливают грязью за, то что я говорю и пишу на русском, и им плевать на то, что я пытался донести до них. Много искреннего о нашем футболе высказал на подкасте, ссылка в описании!♬ оригинальный звук - archibaaalt
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