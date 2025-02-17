Казахстанский блогер Артур Аскарулы высказался в поддержку футболиста "Кайрата" Дастана Сатпаева, который вскоре присоединится к лондонскому "Челси", передаёт BaigeNews.kz.

В видео, собравшем сотни тысяч просмотров, блогер раскритиковал хейт в адрес спортсмена.

"Хочу поднять важную тему, хотя знаю, что меня захейтят. Дастан Сатпаев – наш парень. Он станет частью "Челси" и прославит Казахстан на весь мир. Недавно вышло интервью с Кайратом Боранбаевым, и 100% комментариев – осуждение: мол, он не казах, родной язык не знает. Видно, что он старается говорить на казахском, пусть и с акцентом.

Я сам в такой же ситуации. Почему говорю на русском? Потому что всё моё окружение – садик, школа, институт – были русскоязычными. Мне стыдно, что я не знаю родной язык, и Дастану тоже стыдно, я знаю. Но давить на него сейчас нельзя. Мы должны поддерживать его. Это наш вундеркинд. Мы должны гордиться им, помогать, но не перегибать", – сказал Артур.