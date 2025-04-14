В истории каждой семьи есть фигуры, которые становятся символами мужества, достоинства и служения Родине. Для семьи Акбердиевых таким человеком стал Амин Зулкархарнаевич Акбердиев - участник Великой Отечественной войны, человек стойкого характера, безмерной доблести и скромной, но героической судьбы. Через воспоминания его сына Фарида Акбердиева и внука - Рената открывается удивительный мир подлинной памяти и гордости прошедшего всю войну пулеметчика. Подробности в материала корреспондента BaigeNews.kz.

От школьной скамьи - на фронт

Амин Акбердиев родился в Астраханской области, Наримановском районе, селе Келинчи 20 мая в 1924 году. В 1931-м раскулаченную семью Акбердиевых – отца, мать и еще двух братьев – Зарипа и Нажипа выслали в Казахстан. Мама Зулиха, Амин и Нажип попали в Чимкент (ныне Шымкент), а отец со старшим сыном - в Карлаг в Караганду. И воссоединилась семья только через пять лет в Чимкенте.

Отец Амина – Зульхарнай, чья судьба была тоже не простой, застал две войны. Он участвовал в Первой Мировой войне и получил за отвагу два Георгиевских креста. Герой служил в одном полку с легендарным военачальником, командиром ряда партизанских соединений, дважды Героем Советского Союза Сидором Артемьевичем Ковпаком. Во время Второй мировой войны из-за солидного возраста Зульхарная на фронт не взяли, и он работал кучером - возил директора хлопчатобумажного комбината.

7-летний Амин пошел в первый класс в Чимкентскую школу (ныне ГУ Школа-лицей №7 им. К. Спатаева в городе Шымкент). Он выбрал именно казахскую школу потому, что совсем не знал русского языка, а язык ногаев и казахов очень схож, и выучить казахский казалось проще.

Первые шаги - в бой, а не в университет

Война ворвалась в его жизнь, когда он был еще юношей - в 1942 году, Амин успел окончить 10 классов. В то время все его друзья-комсомольцы добровольно ушли на фронт, и он не стал от них отставать. Его отправили в Ашхабадскую школу пулеметчиков, и после трехмесячных курсов должны были присвоить звание лейтенанта, но планы нарушили начавшиеся события под Сталинградом. Курсантов школы направили туда.

"Отец рассказывал, что молодежь не пускали на передовую, они были в третьем кольце города, поскольку воевать 18-летние солдаты еще не умели. Перед фронтом дед давал ему наставление, чтобы он никогда не бежал в толпе, может быть, это знание и помогло ему выжить", - рассказывает старший сын ветерана, уже пенсионер, Фарид Акбердиев.

Курская дуга и Прохоровка - в сердце навсегда

Сначала его направили в Курск на передовую. Отсюда начался его боевой путь - от сражений на Курской дуге до Берлина через Смоленск, Киев, Минск, Белоруссию, Польшу и Прибалтику.

Особенно страшными были первые бои в селе Прохоровка. О них он рассказывал внуку Ренату.

"Дед говорил, что трудно было преодолеть психологический барьер. Многие бойцы терялись, сжимали оружие, но не могли выстрелить. Дедушка тоже испытывал страх. Но быстро понял: если не ты - то тебя. И этот страшный выбор он делал с холодной головой и горячим сердцем - в пользу жизни своих товарищей, своей Родины. Был бой - настоящая мясорубка. Пули свистят, всё горит… А ты идёшь вперёд, потому что иначе - погибнут другие", - делится воспоминаниями деда Ренат Акбердиев.

За проявленную отвагу в битве он получил свою первую медаль. Тогда фронтовик уже был командиром отделения пулеметчиков. Они воевали на знаменитых пулеметах "Максим".

"Когда я спрашивал, сколько он там врагов покрошил, он отвечал, что в бою подбитых никто не считает. Когда было большое танковое сражение в Прохоровке, от ожесточенных боев и бесконечных взрывов не видно было день на улице или ночь, металл горел. Но в каком-то бою, по рассказам отца, его отделение положило свыше сотни немцев", - вспоминает Фарид Акбердиев.

В ноябре 1943-го фронтовика направили в Киев, за освобождение этого города он тоже получил медаль. Затем шли бои за Минск, Смоленск, Могилёв. Он отличался особым умением - быстро ориентироваться в боевой обстановке, брать инициативу, выносить раненых под огнем.

В Белоруссии его подразделение освобождало деревни и города, выгоняя врага из каждой хаты, из каждого леса. Именно там он увидел первые признаки нацистских зверств: сожженные дома, повешенные мирные жители, дети без родителей. Эти картины навсегда остались в его памяти.

В 1944 году героя направили в Прибалтику, а с Прибалтики в Варшаву, и за взятие этого города он получил еще одну медаль. В 1945-м пулеметчика направили в Берлин, где он расписался на Рейхстаге.

"Интересно, что большинство ребят, которые призывались из Шымкента на фронт, прошли всю войну. Конечно, первые потери во взводе и роте молодые бойцы переживали тяжело, но к войне привыкаешь, сила духа закалялась, что переживания от потерь уже не были такими горькими, как в самом начале", - вспоминает рассказы отца Фарид Акбердиев.

Несмотря на ужасы войны, Амин Зульхарнаевич писал домой письма. Он писал брату, родным. Но судьба распорядилась так, что писем никто не получил. Братьям встретиться не суждено - они оказались в разных частях фронта, а позже - и в разных судьбах. Старший брат Залиф пропал без вести под Ржевом. Похоронки приходили и на Нажипа, но, как выяснилось позже, он остался жив.

"Дядя долго был в коме, проходил реабилитацию в Новосибирске. Только в 1947 году он вернулся домой. Зашел офицер, лейтенант в орденах и медалях, это было неожиданностью для родных", - рассказывает Фарид Аминович.

Долгожданная Победа!

Май 1945 года застал его в Германии. В этом году на реке Эльбе недалеко от города Торгау советские солдаты встретились с американскими. У Амина остались яркие впечатления от этой встречи.

"Отец рассказывал, что они проснулись от звуков выстрелов, подумали, что немцы пошли в наступление. А это было известие о Победе - о том, что немцы подписали капитуляцию. Наши солдаты обнялись с американцами. По рассказам отца, они хорошие ребята. Вот только он сомневался в том, что американская армия такая сильная. У отца во время войны была шинель и мешок с личными вещами, среди которых хлеб, бритва, мыло. А у его коллеги из Америки была машина, плащ-палатка, стульчик, термос, туалетная бумага. То есть, американские солдаты воевали комфортно. В 1944-м, когда открыли второй фронт под Арденами, немцы в меньшем количестве окружили американскую армию. И Рузвельт с Черчиллем обратились к Сталину с просьбой помочь оттянуть немецкие войска", - делится воспоминаниями Фарид Аминович.

После Победы Амин Акбердиев еще два года до 1947-го служил в Германии и после демобилизовался. Рузвельта и Черчилля уже не было, пришел Трумен. И предполагали, что у него был план - вооружить двухмиллионную армию пленных немцев и направить на Советский Союз. Поэтому солдат оставили обороняться на случай предотвращения этого плана. Позже солдат вывезли в Тулу, а через месяц дивизию расформировали. Амину предложили пойти в Высшую школу военных атташе – это дипломатическая работа с вектором на арабские страны. Но перед тем как ответить, он решил посоветоваться с родителями, которые не дали согласие, думая, что потеряли двух других сыновей на фронте.

Мирная жизнь - как продолжение службы

Амин Акбердиев дошел от рядового до лейтенанта, командира роты. В 1944 году он вступил в партию КПСС.

"Тогда была мощная идеология - людям прививали любовь к Родине, уважение к старшим, и не жалеть своей жизни за любую пядь земли. Все это преподавали через общественные организации", - рассказывает сын фронтовика.

Вернувшись домой, в родном Чимкенте он поступил в институт и с отличием закончил исторический факультет. Далее поступил в Казахский национальный педагогический университет имени Абая. После окончания преподавал в Сайрамском районе, Южно-Казахстанской области. Потом работал заведующим лекторской группы обкома комсомола. Далее его перевели инструктором обкома партии, оттуда - заведующим организационным отделом облисполкома партии, и после его избрали секретарем исполкома народных депутатов Южно-Казахстанского края. Он занимался партийно-советской работой. Активно участвовал в общественной жизни, встречался со школьниками, рассказывал о войне, напоминая, что "Победа - это не праздник с салютом. Это кровь, пот, смерть и воля".

Человеческие ценности - в наследство

В 1950 году Амин Акбердиев познакомился со своей будущей супругой – Марьям. Через несколько месяцев они поженились, у них родилось трое детей: в 1952 году сын Фарид, через три года еще один сын – Марат и в 1960-м дочь Сания.

Фарид тоже посвятил себя партийной и общественной работе, был секретарем Комитета комсомола треста, секретарем партийного комитета этого же треста, заместителем заведующего идеологического отдела обкома партии, после стал инспектором главы администрации области. В 1994 году был назначен заместителем акима Сайрамского района, после заместителем акима города Шымкент. С 1995-1998 годы был руководителем Аппарата акима Южно-Казахстанской области. Потом работал начальником Департамента социальной защиты населения, далее директором Департамента министерства труда. В 2008 году стал Советником акима области, а в 2009-м – начальником управления Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

Марат стал майором полиции, Сания – учительницей.

Он воспитывал детей и внуков, всегда был опорой для семьи и примером для окружающих. Его ценили за прямоту, доброту, принципиальность. Его внук вспоминает, что дед был настоящим героем, не из-за медалей, а из-за внутренней силы. Он учил детей и внуков уважать труд, говорить правду, быть верным своему слову и не бояться трудностей.

Амин Акбердиев не любил пафоса, был скромен, никогда не называл себя героем. Но его история говорит за него.

"Я хочу, чтобы мои дети и внуки знали: их прадед был настоящим солдатом. Он прошёл ад, но остался человеком", - говорит Ренат Акбердиев.

За свои подвиги на войне и общественной работе в мирное время Амин Зульхарнаевич был награжден: Орденом "Отечественной войны", медалью "За отвагу", медалью "За трудовую доблесть" и рядом других государственных наград и благодарностей от народа и государства. В 2004 году он был награжден орденом "Парасат".

"Отец до последнего был членом Совета ветеранов ВОВ города Шымкент, выполнял общественные работы и был бессменным секретарем городской избирательной комиссии", - рассказывает его сын.

Ветеран умер в 2004 году. Но его имя продолжает жить в сердцах родных, в памяти соотечественников, в уроках истории.

Фото из архива семьи Акбердиевых.