"Он не мог знать, что в голове у Бишимбаева": адвокаты Байжанова стоят на своём
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Адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев на судебных прениях, подводя итог обстоятельствам дела, в очередной раз пытался доказать суду, что его подзащитный не является соучастником преступления, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Байжанов стал заложником обстоятельств, которые развернулись вокруг него неожиданно и непредсказуемо. Эти обстоятельства сделали его не только случайным участником, но и в некотором роде жертвой", - сказал Ынтыкбаев.
По его словам, Байжанов не был в курсе замысла родственника.
"Возможно, и я это не исключаю, Байжанов заблуждался в отсутствии информации, ясности. Заблуждался добросовестно. Он не мог знать, что было в голове у Бишимбаева, о чём он думал в тот трагический день. Мы должны признать, что Байжанов оказался не в том месте, не в то время", - отметил адвокат.
Напомним, Бахытжана Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).
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