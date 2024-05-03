"Он не мог знать, что в голове у Бишимбаева": адвокаты Байжанова стоят на своём

Адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев на судебных прениях, подводя итог обстоятельствам дела, в очередной раз пытался доказать суду, что его подзащитный не является соучастником преступления, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Байжанов стал заложником обстоятельств, которые развернулись вокруг него неожиданно и непредсказуемо. Эти обстоятельства сделали его не только случайным участником, но и в некотором роде жертвой", - сказал Ынтыкбаев.

По его словам, Байжанов не был в курсе замысла родственника.

"Возможно, и я это не исключаю, Байжанов заблуждался в отсутствии информации, ясности. Заблуждался добросовестно. Он не мог знать, что было в голове у Бишимбаева, о чём он думал в тот трагический день. Мы должны признать, что Байжанов оказался не в том месте, не в то время", - отметил адвокат.

Напомним, Бахытжана Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).