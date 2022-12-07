Лента новостей
- В МИИР ответили на сообщения о поставке компонентов для ракет России 14:44 47
- "Он не должен уподобляться пропагандистам и политологам" м Кошанов о высказываниях посла России в РК 14:25 183
- Пересмотреть полномочия АРЕМа предложил Айдос Сырым 14:07 132
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 13:48 315
- Потенциал забастовок на государственных предприятиях ниже, чем в частных - депутат 13:44 153
- "Будут изымать имущество и доходы": Антикор о борьбе с коррупцией 13:29 382
- Майнеры должны будут подключаться к электрическим сетям по установленному порядку 13:20 188
- Какие фильмы участвуют в XVI Международном кинофестивале "Евразия" 13:04 244
- Токаев назвал Литву приоритетным партнёром Казахстана в Балтийском регионе и ЕС 12:59 290
- В столице растёт количество заражённых COVID-19 - санврачи 12:53 347
- "Выделяются миллиардные средства" - Антикор о коррупционных рисках на ТЭЦ 12:21 372
- МИОР обратилось в суд для разблокировки сайта ВОЗ в Казахстане 12:20 254
- Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области 12:10 372
- Часовая забастовка и разрешение трудовых конфликтов - Мажилис одобрил законопроект 12:09 388
- Мажилис поддержал законопроект о внедрении института петиции 11:42 377
- Два региона Казахстана лидировали по числу коррупционеров в полиции 11:14 806
- Рекордное подорожание: впервые за 7 лет цены на вино в РК за год выросли сразу на 15% 10:58 371
- Срок действия скидочных сертификатов за утилизацию авто продлили до 2024 года 10:34 366
- Суд в США приговорил похитителя собак Леди Гаги к 21 году тюрьмы 09:57 777
- Президент дал поручения по Экибастузу и другим городам с проблемами в отоплении 09:27 448
- Необходимо решать проблемы регионов — политологи о предстоящих выборов депутатов сената 09:20 390
- Тепло дали во все дома Экибастуза 08:55 430
- До 175 увеличилось число заразившихся коронавирусом в Казахстане за сутки 08:26 388
- Погоду без осадков обещают казахстанцам 7 декабря 08:00 390
- Мужчина "заминировал" здание акимата в Экибастузе 07:10 660
- Щенку привязали верёвку с камнями в Атырау 06:35 730
- Роналду не попал в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии 05:12 487
- Астана вошла в топ-5 антирейтинга городов с самым грязным воздухом в мире 04:21 925
- Женщина не смогла выбраться из автомобиля, провалившегося под лёд в ВКО 03:52 1236
- "Барыс" победил "Ак Барс" и вернулся в зону-плей-офф КХЛ 02:36 511
- Сельский аким вытащил из горящего дома газовый баллон 01:39 711
- Женщина родила в поезде "Астана-Жезказган" 00:04 836
- Танкер с казахстанской нефтью застрял у берегов Турции 06.12.2022 938
- "Я выбрала помогать бомжам" - удивительные истории акмолинских волонтёров 06.12.2022 680
- Участок республиканской трассы перекрыли в Казахстане 06.12.2022 527
- Работы будут вести всю ночь - Крук о восстановлении теплоснабжения в Экибастузе 06.12.2022 632
- 5,5 тысяч квартир получат очередники в Алматы до конца 2022 года 06.12.2022 581
- Застрелил краснокнижного зверя: полиция ищет преступника в области Жетысу 06.12.2022 817
- Сделают ли перерасчёт экибастузцам за тепло 06.12.2022 707
- Впервые за 23 года сменился президент фонда "Адил соз" 06.12.2022 605
- История одной закупки: как в Таразе вместо 60 домов решили построить почти в два раза больше 06.12.2022 539
- Школьникам столицы вновь разрешили учиться из дома 7 декабря 06.12.2022 1263
- Бармен торговал наркотиками в ночном клубе Астаны 06.12.2022 592
- Головкин вошёл в список лучших боксёров мира 06.12.2022 656
- Объём инвестиций ЕАБР в казахстанские проекты составил 1,2 миллиарда долларов 06.12.2022 465
- Тело мужчины обнаружили в замёрзшем канале в Кызылорде 06.12.2022 696
- Позицию Казахстана по вопросам региональной безопасности высказал в Индии Гизат Нурдаулетов 06.12.2022 702
- Угнал машину и пытался изнасиловать ребёнка мужчина в Атырау 06.12.2022 5676
- В Алматы состоится XVI Международный кинофестиваль "Евразия" 06.12.2022 535
- Дикому Арману продлили арест 06.12.2022 715
- Впервые чемпионат мира по қазақ күресі пройдёт в Астане 06.12.2022 511
- Нацкомпания устраивает концерты российским звездам за госденьги? На выпад ответили в Kazakh Tourism 06.12.2022 698
- За систематические взятки осудили руководство управления санэпидконтроля в Шымкенте 06.12.2022 5351
- 600 млн тенге выделили на новую жилищную программу для молодёжи в Актюбинской области 06.12.2022 507
- В мусорном баке прятался от полицейских автоугонщик в Атырау 06.12.2022 504
- В Актюбинской области построят сахарный завод 06.12.2022 616
- Политика "открытых дверей": Актюбинская область привлекает инвесторов 06.12.2022 567
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 29851
- Опорная школа села Улытау намерена быть в числе лучших в регионе 06.12.2022 290
- В Казахстане стали производить больше мяса, но обходится оно дороже 06.12.2022 601
- Как выбрать идеальный Mac для учёбы 06.12.2022 548
- Аймагамбетов поручил провести расследование по вопросам безопасности в школах трёх регионов 06.12.2022 1063
- КФГД снова повысил максимальные ставки банковских депозитов 06.12.2022 524
- "Мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект" - Жумангарин об экибастузской ТЭЦ 06.12.2022 1071
- Ногаев объявил выговор чиновникам из-за проблем с водой и отоплением в Актау 06.12.2022 483
- История одной закупки: новоселье по-шымкентски. Кто в ответе за некачественное строительство жилых домов? 06.12.2022 576
- Из-за морозов учеников 0-9 классов второй смены в Астане перевели на дистанционку 06.12.2022 534
- "Оставшиеся четыре дома подключат к теплу уже сегодня" — Роман Скляр о ситуации в Экибастузе 06.12.2022 588
- В Казахстане утверждены критерии приватизации гособъектов 06.12.2022 695
- Токаев поздравил президента Кыргызстана с днём рождения 06.12.2022 635
- Туристы в Казахстане будут платить максимальную ставку bed tax 06.12.2022 572
- В правительстве рассказали, когда на IPO выведут Air Astana, QazaqGaz и КТЖ 06.12.2022 482
- Для сохранения популяции тюленя на Каспийском море создадут резерват 06.12.2022 502
- Казахстанцы подали заявки в рамках IPO "КазМунайГаза" на сумму 74,6 миллиарда тенге 06.12.2022 853
- В полиции назвали обстоятельства смерти начальника ТЭЦ Экибастуза 06.12.2022 2128
- Объявление о проведении публичных слушаний 06.12.2022 606
- У 140 казахстанцев выявили коронавирус за сутки 06.12.2022 622
- Спасение кота собаками растрогало павлодарцев 06.12.2022 1601
- Маршрут пригородного поезда "Конаев — Алматы" продлили 06.12.2022 20072
- В Астане очередников на жильё попросили обновить документы 06.12.2022 797
"Он не должен уподобляться пропагандистам и политологам" м Кошанов о высказываниях посла России в РК
Спикер мажилиса прокомментировал Atameken business интервью посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, в котором дипломат заявил о русофобии в стране, передаёт BaigeNews.kz. Кошанов считает, что некоторые моменты в речи дипломата не соответствуют его статусу.
"Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, и мы его давно знаем, он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Это первое. Второе — ксенофобия, она есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств. И чтобы наши высказывания, высказывания политиков не наносили вред нашим двухсторонним отношениям", — сказал председатель мажилиса Ерлан Кошанов.
На днях посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью одному из российских изданий заявил о радикальных националистах и русофобии в Казахстане.
-
Trend news
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 13:48 275
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 29587
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 7011
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 3307
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 12097
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17024
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3139
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 913
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 33338
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1287
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2105
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 45332
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6309
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10687
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2614
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53277
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1854
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20024
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8701
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2913
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1880
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4381
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3358
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2279
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2154
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4985
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2606
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36276
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20598
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8931
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5939
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3113
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28639
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44216
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3117
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18299
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5810
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10553
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5081
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4180
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4101
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11077
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43497
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4032
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3553
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13323
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4409
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20945
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5915
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4954
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6146
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10354
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8562
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4469
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12199
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4040
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4105
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4987
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36757
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4890
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6224
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4721
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5817
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5974
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47056
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4405
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60981
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16714
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20445
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5473
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5391
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6409
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6609
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7937
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15838
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 9252
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91921
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7938
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 7477
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 16419
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1196
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1570
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2006
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2033
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2216
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2077
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2263
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2887
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3000
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3155
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3270
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2977
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3377
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3105
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3274
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3241
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3379
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3587
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3395
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3594
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3777
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3774
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3988
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4485
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4796
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4484
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4739
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4598
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4675
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4677
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4532
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4962
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5232
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4911
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23193
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5272
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5089
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5078
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10198
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5850
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15535
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13648
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13669
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14360
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13175
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17586
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14333
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15776
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16743
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16405
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13925
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14385
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32693
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15451
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18245
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14474
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15698
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16286
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17667
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15740
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17750
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17291
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18498
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18333
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34986
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18836
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19832
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19411
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20270
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20312
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29914
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19729
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27074
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37883
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21485
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29308
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26472
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 28046
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 24086
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25781