На главном судебном разбирательстве по резонансному делу Шерзата Полата выступает бабушка Шерзата Полата - Жумабике Кадирова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Со слезами на глазах женщина рассказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.

"Он у меня воспитывался, не был тем, кто хватается за грудки. Занимался боксом, держал своё достоинство. Если бы я знала, что там будет толпа с ножами, с оружием, я бы вызвала полицию, скорую. Я пришла просто поговорить, попросить прощения у того, кого ударил Шерзат", - сказала Кадирова, еле сдерживая волнение.

Она добавила, что вечером 4 октября, когда узнала о конфликте, сразу отправилась с невесткой на место происшествия. По её словам, там уже было порядка 15 людей, и когда она вышла из такси, её толкнули, после чего она упала и уронила телефон.

"Я искала только Шерзата. Я даже не думала, что всё будет так серьёзно. Это не было похоже на обычный конфликт. Я до сих пор не могу поверить, что моего внука убили", - заявила она.

Также Кадирова отметила, что её внук Нурканат, который стал свидетелем событий, позже говорил ей, что подозреваемые "даже не осознали, что кого-то убили".

Судья попросил не отклоняться от сути дела и сосредоточиться на событиях, произошедших в день трагедии. Тем не менее бабушка не смогла скрыть своих эмоций, заявив, что ей тяжело находиться в одном зале с теми, кого она считает причастными к смерти внука.

Судебное разбирательство продолжается.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Сначала слово предоставят стороне потерпевших. После этого в процессе выступят свидетели и сами подсудимые с последним словом.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор накануне зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.