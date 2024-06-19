Он мой тесть: глава Минцифры об отношениях с чиновниками "Старого Казахстана"

Новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса рассказал, имеет ли отношение в чиновникам "Старого Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались, имеет ли он родственное отношение к депутату Мажилиса Дюсенбай Турганову.

"Имею, он мой тесть", - коротко ответил глава МЦРИАП.

Прокомментировал он и тот факт из биографии, что в 2016 году работал помощником премьер-министра. В то время главой кабмина был Карим Масимов. Журналисты поинтересовались, считает ли он себя человеком его команды, человеком старого Казахстана.

"Я много с кем работал, и тем человеком, которого вы назвали я работал, с предыдущим премьер-министром Алиханом Смаиловым, до него кто был - Аскаром Маминым. С другими. Я много с кем работал. Я пытался работать, никого не подвести, работать честно, это моя жизненная позиция", - заявил Жаслан Мадиев.

Однако вопрос о том, принимал ли его тесть участие в утверждении его в качестве министра, он оставил без ответа.