"Он летел на нас": пострадавшие в ДТП близ озера Каинды рассказали что пережили
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Выжившие в страшной аварии близ озера Каинды туристы рассказали, что им пришлось пережить. По словам пассажиров, на встречную полосу выехал туристический автобус и врезался в их УАЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Айнур и Рада Кунафины приехали в Алматы из Уфы вместе с полуторагодовалым ребенком. Семейная пара отправилась в тур по озерам Кольсай и Каинды.
Тот день супруги вспоминают с ужасом. Рассказывают, что в посёлке Саты пересели на УАЗ. В какой-то момент на встречную полосу выехал автобус и врезался в их внедорожник.
Айнур с переломом голени попал в больницу, его жена получила рваную рану ноги. Их сын чудом не пострадал.
"Поехали по бездорожью. Когда проезжали, была гора, обрыв. И нам навстречу, я прямо его видела, вылетел автобус. Он летел, прямо с клубами пыли, летел на нас. Мы даже разговаривали с ребятами, которые сидели в том автобусе. Они рассказали: "Мы говорили: “Не гони!”, пару человек пересели, сказали: “Мы с тобой не поедем”, - рассказала Рада Кунафина.
Авария случилась накануне на горной дороге в Алматинской области. Туристический автобус столкнулся с УАЗом. На месте погибла 36-летняя женщина. Пострадали 34 человека. С переломами и ушибами их доставили в больницы города и области. Семерым понадобились операции.
"Уже прооперировали четыре пациента. Остальные три пациента готовятся на оперативное лечение. В основном переломы. Есть пациент с переломом бедра. Есть перелом костей голени, ключицы, нижней челюсти, верхней челюсти...", - сообщил завотделением травматологии и ортопедии Алматинской многопрофильной клинической больницы Бекзат Бейсенов.
После аварии водителя автобуса отправили в изолятор. Полицейские выясняют, действительно ли шофёр выехал на встречную полосу. Если вина подозреваемого будет доказана, он может отправиться в тюрьму на пять лет.
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