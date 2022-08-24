"Он дважды спас Алматы от разрушения" — воспоминания племянника Динмухамеда Кунаева

Фото: kunayev.kz

Племянник известного государственного деятеля, учёного, академика Академии наук Казахской ССР, первого секретаря ЦК Компартии КазССР Динмухамеда Кунаева — Диар Кунаев поделился с корреспондентом El.kz воспоминаниями о своём дяде, связанными с ним историями из детства и рассказал об огромном вкладе Динмухамеда Ахмедовича в развитие страны.

Он отметил, что с детства хорошо общался со своим знаменитым дядей, вместе с братом ходил к нему домой, где Динмухамед Ахмедович и его супруга Зухра Шариповна всегда были им рады.

"В детстве я не знал, каким он был на работе, но когда родители брали меня с собой на различные праздничные демонстрации и я видел его со стороны, я понимал, что он — руководитель страны и очень уважаемый человек. Кардинально другая атмосфера царила, когда мы приходили к нему домой, а это случалось регулярно и несколько раз в неделю. Мы ждали его с работы, чтобы побеседовать с ним. В обычной жизни он был очень простой, добрый и человечный. В общении с ним чувствовалась та самая близость", — вспоминает Диар Кунаев.

По его словам, дядя постоянно интересовался учёбой и оценками племянников. Каждый год, получая похвальные грамоты в школе, Диар первым делом показывал их дяде.

"И мы, в свою очередь, тоже с большим трепетом относились к Димашу Ахмедовичу и к нашей тёте, его супруге Зухре Шариповне. Когда я и мой брат приходили в их дом, нас одаривали особой любовью, мы часто ходили все вместе на прогулку, смотрели кино, плавали в бассейне. Кстати говоря, именно он научил меня плавать в один из таких дней", — делится он.

Также племянник Кунаева рассказал о необычных подарках дяди, привезённых из-за рубежа. Он часто ездил в командировки, совершал рабочие визиты и даже тогда не забывал про своих племянников, говорит Диар Кунаев.

"Он был особенным человеком, очень масштабным. Но когда попадаешь с ним в атмосферу доверительного общения, робость и стеснение сразу уходят. Динмухамед Ахмедович обладал невероятной энергетикой и настолько влиял на окружающих, что после разговора с ним еще несколько дней я был оптимистически заряженным. Он был очень необычным человеком, поэтому почти каждая встреча с ним для меня была знаковая по-своему", — признаётся собеседник.

В 1990 году, после того как ушла из жизни Зухра Шариповна, Димаш Ахмедович сказал племяннику: "Пойдем, тебя надо прописать в квартире".

"По его воле я стал единственным его наследником. На тот момент он уже отошел от дел и вышел на пенсию. Я переехал жить к нему — и с того момента началось наше по-настоящему близкое и осознанное общение. Мне было тогда уже 30 лет, я был давно не школьник, поэтому между нами велись такие серьезные разговоры и он относился ко мне, как взрослый человек ко взрослому человеку. И даже когда я уже жил с ним, а он был пенсионером, в его жизни и в его доме всё равно все подчинялось своему порядку. Он завтракал, обедал и ужинал каждый день ровно в одно и то же время. То же самое касалось и непосредственно меню. Причём у него всегда был очень скромный завтрак, полноценный обед и на ужин он фактически пил только чай. Это говорит о том, что в его жизни всегда была дисциплина", — рассказал собеседник.

Он особо отметил заслуги Кунаева. По словам племянника, его дядя был разносторонней личностью — не только политиком, но и крупным выдающимся учёным в области горного дела. Он был академиком и возглавлял Академию наук Казахской ССР. На его счету более сотни научных работ, две монографии, защита кандидатской и докторской диссертаций.

"Я могу сравнить его с крупными историческими фигурами эпохи Возрождения, которые имели большие достижения в разных областях. При этом важно понимать, что вся эта работа делалась не для собственного благополучия и материального достатка. Динмухамед Ахмедович Кунаев никогда об этом не думал. У него из личного имущества не было практически ничего, даже транспорт был государственным. С выходом на пенсию у него осталась только одна небольшая квартира, в которой он жил. Сейчас она является музеем и ежедневно её посещают более 500 человек. Порой меня такое огромное количество людей поражает, но именно это является доказательством тому, что люди по сей день интересуются, уважают и почитают этого человека", — говорит спикер.

Диар Кунаев отмечает, что в алматинских горах еще в те времена была возведена плотина по инициативе Динмухамеда Ахмедовича. Он, как специалист горного дела, настоял на проведении взрыва и сносе одной горы, чтобы сделать там защитную плотину от селя.

"С того момента в истории города было два катастрофических селя, которые бы уничтожили Алматы, если бы не плотина. Динмухамед Ахмедович Кунаев действительно спас город. Абсолютно все архитекторы, работающие с ним над строительством уникальных объектов в южной столице, отзываются о нём исключительно теплыми словами. Выходит, что даже в сфере своей специальности он оставил большой след и добрую память", — поделился Диар Кунаев.

Также он отметил огромный вклад Кунаева в развитие отечественного кинематографа, помощь деятелям искусства.