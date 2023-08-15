"Он был участковым": в МВД прокомментировали скандал в цветочном магазине Шымкента

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал инцидент в цветочном магазине в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz. Он подтвердил, что задержанный был участковым полицейским.

"О случившемся также как и вы узнали из социальных сетей. Началась проверка. Мы дали вам комментарий. Возбуждено уголовное дело по его поведению. Я могу подтвердить, что это не сотрудник прокуратуры. Подтверждаю, что человек, который завладел цветами, на тот момент действительно являлся участковым инспектором", - прокомментировал первый замминистра Марат Кожаев в кулуарах правительства.

Ранее в соцсетях появились видео из цветочного магазина, на кадрах которого мужчина в нетрезвом состоянии украл букет и угрожал работникам заведения. Один из нападавших - бывший сотрудник Каратауского РУП.

По данному факту в Туранском РУП начато досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 "Грабёж с применением насилия".

Госслужащий, который сопровождал полицейского в магазине, получил строгий выговор.