"Он был фанатом своей работы" — коллега о погибшем пожарном Аскаре Забикулине

Фото: из открытых источников

В Кокшетау проводили в последний путь героически погибшего пожарного Аскара Забикулина. Его похоронили на родине — в ауле Казгородок.

История спасения им нескольких человек ценой своей жизни потрясла всю страну. Во всех подразделениях МЧС пожарного почтили минутой молчания.

Коллега Аскара Забикулина, помощник оперативного дежурного дежурной службы пожаротушения Адильхан Болатов, в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделился воспоминаниями о работе с ним.

Фото из личного архива Адильхана Болатова

Адильхан Болатов знал Аскара Забикулина со времён учёбы в Кокшетауском техническом институте. Сейчас учебное заведение переименовано в Академию гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК.

“В 2014 году я поступил на учёбу. Тогда Аскар переходил с третьего на четвёртый курс. Как старший, он много помогал и направлял нас, первокурсников. В 2015 году он окончил институт и по распределению был направлен в Астану начальником караула пожарной части номер 10”, — рассказывает Адильхан.

В 2018 году Адильхан окончил учёбу и был также распределён в Астану.

“Когда мы выпустились, он встретил нас как старший брат. Тепло отнёсся к нам, во всем помогал. К нему всегда можно было обратиться за помощью, советом. Никогда не отказывал”, — вспоминает коллегу Адильхан.

Пожарный отмечает, что он всегда был позитивным и к проблемам относился с лёгкостью и юмором. Для многих коллег он был примером.

В свободное время Аскар занимался альпинизмом, любил играть в футбол.

“Он был очень целеустремлённым. Я всегда ему подражал, восхищался, старался быть похожим на него”.

Фото из личного архива Адильхана Болатова

Два года назад у Аскара умер отец. Его мама, брат и братишка живут в Кокшетау. Сам Аскар со своей семьёй жил в Астане. У него остались жена и двое детей.

Собственного жилья у погибшего не было. Он планировал приобрести квартиру и вложил первоначальный взнос в один из строящихся столичных жилых комплексов.

“У него были большие планы. 24 ноября он должен был уйти в отпуск. До этого оставалось всего пару смен...”, — говорит Адильхан.

В тот день, когда случилась трагедия, Аскар, как обычно, принял смену в восемь утра. Он заменил на смене Адильхана. В тот день и без того обычно весёлый Аскар был по-особенному радостен....

“Мы работаем сутками с восьми утра до восьми утра следующего дня. Я работал в первой смене, он — во второй. В тот день я сдал смену ему. Аскар пришёл на работу заряжённым. Я давно не видел его таким. Поинтересовался его настроением, он ответил, что у него хороший настрой, скоро отпуск".

О том, что случилось с коллегой, Адильхан узнал сразу. По его словам, друзья и сослуживцы до последнего верили, что он выживет.

“Он очень любил свою работу и отдавался ей полностью. Он был фанатом своей работы. То, как он относился к своим обязанностям, пример для многих. Для меня он герой. Помню, что в тот день, когда видел его в последний раз, он повернулся к нам, улыбнулся и попрощался. Он сказал "давайте, мужики" и ушёл".

Ранее глава государства подписал указ о награждении пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами.

В честь Аскара Забикулина назовут одну из улиц в Астане и установят его бюст. Также его семье вручили сертификат на трёхкомнатную квартиру.

В министерстве науки и высшего образования сообщили, что семье погибшего пожарного выделили образовательные гранты.