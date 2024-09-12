"Он антинародный" - мажилисмен возмутился проектом бюджета

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек раскритиковал проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На социальную сферу на 2024 год выделяется 220 миллиардов. Науке выделяется 673 миллиарда. На туризм выделяется 201 миллиард, а на культуру - 164 миллиарда. У меня обычная логика юриста. Если мы на образование выделяем 220 миллиардов, а на науку - 673 миллиарда, на культуру - 164 миллиарда, как необразованное поколение может заниматься наукой, как необразованное поколение может быть культурным? Всё же начинается с образования? Почему здесь образование урезали в пользу каких-то других сопутствующих вещей?", - возмутился депутат.

Он добавил, что на среднее образование в 2024 году выделено 196 миллиардов, а на подготовку профессиональных кадров - 456 миллиардов.

"Есть тут логика вообще? Почему на подготовку профессиональных кадров мы выделяем больше. С таким расходом мы получаем глупое поколение", - сказал Базарбек.

На развитие языковой политики выделено всего лишь 1 миллиард тенге, а на выплату каких-то премий - 2 миллиарда тенге.

При всех скандалах с хищениями в ОСМС выделяется 549 миллиардов, а на общественное здравоохранение - всего лишь 0,4 миллиарда тенге.

На обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения выделяется 32 миллиарда тенге, а на строительство республиканских объектов здравоохранения - 16 миллиардов. Это всего лишь 9 объектов.

На поддержку массового спорта выделено всего лишь 8 миллиардов, на воспитание одаренных детей - 9 миллиардов. А на кредитование банка развития Казахстана - 85 миллиардов.